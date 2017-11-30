В Липецкой области дешёвые рыба, сахар, хлеб и капуста

Отмечен рост цен в отдельных районах на картофель, яблоки, рис.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 30 ноября Липецкая область по уровню средних потребительских цен из 24 наименований социально значимых продуктов питания по 13-ти занимала лидирующие позиции (1-3 места) среди субъектов ЦФО.



Как сообщат управление потребительского рынка, в нашем регионе в отчетном периоде зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на рыбу мороженую, сахар-песок, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, капусту белокочанную.



Специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности анализируется ценовая ситуация по районам области. Так, по результатам анализа, на 30 ноября, отмечен рост минимальных цен в отдельных районах области на: картофель от 1% (Долгоруковский район) до 5,3% (Становлянский район); яблоки от 3,5% (Лев-Толстовский район) до 6% (Измалковский район); рис шлифованный круглозерный от 2,9% (Лебедянский район) до 5,1% (Краснинский район).



Отмечено снижение цен на яйца куриные С1 от 1,4% (Данковский район) до 4,5% (Усманский район); муку пшеничную в/с от 2,7% (Хлевенский район) до 4% (Добринский район); капусту белокочанную от 3,9% (Краснинский район) до 5,7% (Грязинский район).



По количеству продуктов питания с минимальными ценами из 27 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу цен 1-е место занимает Лебедянский район – 8 наименований из 27: свинина (кроме бескостного мяса), говядина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), молоко питьевое м.д.ж. 2,5-3,2% пюр-пак завозное, мука пшеничная в/с, макаронные изделия, картофель, лук репчатый.



2-е место – Лев-Толстовский район – 7 наименований из 27: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая скумбрия, масло сливочное местного производства м.д.ж. 72,5%, молоко питьевое местного производства м.д.ж. 2,5-3,2% пюр-пак, чай черный байховый, хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, рис шлифованный круглозерный, пшено.



3-е место – Липецк – 6 наименований из 27: рыба мороженая скумбрия, крупа гречневая, макаронные изделия, картофель, говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса).



По минимальной стоимости потребительской корзины (туда включён 21 продукт) 1-е место занимает Лебедянский район – 2003,07 рубля, 2-е место – Краснинский район – 2150,19 рубля, 3-е место – Добринский район – 2205,99 рубля. Последнюю строку рейтинга занимает Воловский район– 2448,57 рубля.



Снижение стоимости потребительской корзины к сентябрю 2017 года зафиксировано в 12 муниципальных образованиях области, наиболее существенное снижение отмечается в Лебедянском районе – на 9,09%. Выросла стоимость потребительской корзины в 6 муниципалитетах, худшую динамику показал Грязинский район, где потребительская корзина подорожала на 11,4%. Такая динамика обеспечила Лебедянскому району первое место в общеобластном рейтинге по стоимости потребительской корзины, а Грязинский район занял пятую строку рейтинга.



