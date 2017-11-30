ГИБДД проверит безопасность грузовых и пассажирских перевозок в Липецкой области

Основная задача проверки – повышение безопасности пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями и сокращения смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

С 1 по 10 декабря в Липецкой области пройдут широкомасштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пассажирского и грузового автотранспорта.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять и пресекать нарушения законодательства при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок.

Значительное внимание будет уделено контролю технического состояния транспорта, пресечению эксплуатации машин и автобусов с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с ГИБДД, оборудованию транспортных средств средствами контроля соблюдения водителями скоростного режима, режима труда и отдыха.

Транспортные средства, не отвечающие требованиям безопасности, будут задержаны.

Кроме того, водителей проверят по информационным базам данных на предмет наличия фактов несвоевременной оплаты наложенных административных штрафов.

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности, сообщает УГИБДД по Липецкой области.