Общество

сегодня, 14:51

ГИБДД проверит безопасность грузовых и пассажирских перевозок в Липецкой области

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#ГИБДД
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ГИБДД проверит безопасность грузовых и пассажирских перевозок в Липецкой области

Основная задача проверки – повышение безопасности пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями и сокращения смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

С 1 по 10 декабря в Липецкой области  пройдут широкомасштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пассажирского и грузового автотранспорта.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять и пресекать нарушения законодательства при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок.

Значительное внимание будет уделено контролю технического состояния транспорта, пресечению эксплуатации машин и автобусов с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с ГИБДД, оборудованию транспортных средств средствами контроля соблюдения водителями скоростного режима, режима труда и отдыха.

Транспортные средства, не отвечающие требованиям безопасности, будут задержаны.

Кроме того, водителей проверят по информационным базам данных на предмет наличия фактов несвоевременной оплаты наложенных административных штрафов.

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности, сообщает УГИБДД по Липецкой области.

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#ГИБДД
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Комментарии (1)

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житель

59 минут назад
начните с общественного транспорта!!!!!!!!!!!
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