Общество

сегодня, 14:39

Над липчанами нависли сосульки высотой в два с лишним этажа

3 1784
#сосулька #ЖКХ
2
Над липчанами нависли сосульки высотой в два с лишним этажа

Жильцы дома №28/5 по улице Терешковой жалуются на реальную угрозу жизни и здоровью.

Жильцы дома №28/5  по улице Терешковой жалуются, что над ними нависла реальная угроза - "Дамоклов меч" высотой в 2,5 этажа. Снимки гигантских сосулек появились в соцсетях. 

Но в Городской управляющей компании "Центральная Л", которая обслуживает дом, комментировать, собираются ли сбивать сосульки, наотрез отказались.

- Мы не даём никакой информации сторонним организациям, - заявили в ГУК "Центральная Л".

Напомним, что в Липецке открыта « горячая линия» по сосулькам и уборке снега. Жаловаться можно по телефону 22–95–58.

Фото vk.com

img-big-0
img-small-0
3 1784
#сосулька #ЖКХ
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Иппррр

24 минуты назад
квартиры переоборудованные под не жилые помещения должны быть оснащены железо-бетонным козырьком над входом!!!только так можно избежать падения сосулек на людей!!!!
ответить

Ольга

47 минут назад
Как платят так работают дворники и прочие работяги,гнать директоров на крышу!!!!!
ответить

11мкр

сегодня, 14:52
Весь город в сосульках и никто ничего не делает
ответить

Еще в рубрике

Депутат Липецкого горсовета призвал власть ввести единый тариф для жильцов всех общежитий
#ЖКХ #тарифы
2
Депутат Липецкого горсовета призвал власть ввести единый тариф для жильцов всех общежитий

47 минут назад

Общество
ГИБДД проверит безопасность грузовых и пассажирских перевозок в Липецкой области
#ГИБДД
1
ГИБДД проверит безопасность грузовых и пассажирских перевозок в Липецкой области

сегодня, 14:51

Общество
Липчане просят изменить движение популярных автобусов
#транспорт #инициатива
7
Липчане просят изменить движение популярных автобусов

сегодня, 14:37

Общество
То самое видео, на основании которого сотруднику Росгвардии грозит от 3-х лет колонии
#Полиция #Росгвардия #Максим Курбанов
60
То самое видео, на основании которого сотруднику Росгвардии грозит от 3-х лет колонии

сегодня, 14:35

Общество
Новогодние ёлки будут отменять при заболеваемости выше 20%
#Новый год #ёлка #праздник
Новогодние ёлки будут отменять при заболеваемости выше 20%

сегодня, 13:58

Общество
Липчанка отсудила у мэрии квартиру для своего ребенка
#квартира #жилье #тендер
2
Липчанка отсудила у мэрии квартиру для своего ребенка

сегодня, 13:21

Общество