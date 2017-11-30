Общество
сегодня, 14:39
Над липчанами нависли сосульки высотой в два с лишним этажа
Жильцы дома №28/5 по улице Терешковой жалуются на реальную угрозу жизни и здоровью.
Жильцы дома №28/5 по улице Терешковой жалуются, что над ними нависла реальная угроза - "Дамоклов меч" высотой в 2,5 этажа. Снимки гигантских сосулек появились в соцсетях.
Но в Городской управляющей компании "Центральная Л", которая обслуживает дом, комментировать, собираются ли сбивать сосульки, наотрез отказались.
- Мы не даём никакой информации сторонним организациям, - заявили в ГУК "Центральная Л".
Напомним, что в Липецке открыта « горячая линия» по сосулькам и уборке снега. Жаловаться можно по телефону 22–95–58.
Фото vk.com
Но в Городской управляющей компании "Центральная Л", которая обслуживает дом, комментировать, собираются ли сбивать сосульки, наотрез отказались.
- Мы не даём никакой информации сторонним организациям, - заявили в ГУК "Центральная Л".
Напомним, что в Липецке открыта « горячая линия» по сосулькам и уборке снега. Жаловаться можно по телефону 22–95–58.
Фото vk.com
Иппррр
Ольга
11мкр