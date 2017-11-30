В России

26 минут назад

Кадыров и Емельяненко встретились на ринге

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#Рамзан Кадыров #Емельяненко

Состоялся спарринг.

Российский боец Александр Емельяненко провел спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает «МатчТВ».



Емельяненко во время поединка признался, что получает удовольствие, а на вопрос о том, не страшно ли поднимать руку на главу Чечни, сказал: "Спортзал уравнивает всех". По словам Кадырова, спортом он занимается практически каждый день, но давно не боксировал.

Это уже не первая тренировка Емельяненко и Кадырова. В преддверии своего боя против Джеронимо Дос Сантоса, который состоялся 27 сентября в Москве и закончился убедительной победой российского бойца, он также спарринговал с главной Чеченской Республики. Рамзан Кадыров является мастером спорта по боксу
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#Рамзан Кадыров #Емельяненко

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