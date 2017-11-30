Новогодние ёлки будут отменять при заболеваемости выше 20%

Массовые мероприятия для детей могут способствовать распространению инфекций.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рекомендует органам исполнительной власти, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей на территории области, а также во время автотранспортных, железнодорожных перевозок детей к местам отдыха и проведения праздничных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба управления, органам исполнительной власти рекомендовано составить список мест организованного проведения новогодних праздников на территории города или района, обеспечить контроль за их оборудованием, санитарным состоянием, соблюдением температурного и дезинфекционного режима, наличием условий для соблюдения личной гигиены, организацией качественного и безопасного питания и питьевого водоснабжения. При выборе предприятий, организаций, ИП, предоставляющих услуги по проведению и обслуживанию новогодних праздников отдавать предпочтение коллективам с максимальным охватом сотрудников прививками против гриппа.

В местах проведения мероприятий следует обеспечить медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала перед началом мероприятия с целью недопущения больных.

В детских и подростковых учреждениях необходимо обеспечить проведение мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ по каждому учреждению. В учреждениях, где заболеваемость детей превысит 20%, а также при регистрации эпидемического подъема гриппа и ОРВИ на территории, следует отменять массовые мероприятия (новогодние ёлки, дискотеки и т.д.).

Организациям, занимающимся отправкой организованных детских групп к местам отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, следует руководствоваться санитарными правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», Постановлением Правительства РФ от 17.12. 2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». Сопровождающим необходимо обратить особое внимание на организацию питания детей в пути, исключить употребление скоропортящихся продуктов и приобретение продуктов питания на станциях.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области также организовано проведение внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг общественного питания, производства и реализации пищевых продуктов, услуг по перевозке организованных групп детей при проведении новогодних мероприятий для детей.