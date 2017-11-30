В Липецке готовятся к международному турниру по танцевальному спорту

«Dynamo Cup» соберет около 500 пар из трех стран!

Ритм, грация и пластика на целый день завладеют дворцом спорта «Динамо» в ближайшее воскресение 3 декабря.

Турнир «Dynamo Cup» пройдет в Липецке во второй раз и будет не простым, а международным. Как рассказал GOROD48 один из организаторов соревнований Никита Рябов, на паркет выйдут танцоры из разных российских регионов, а также гости из Казахстана и Азербайджана.

Общее количество пар поражает воображение – их будет около 500, а сами соревнования, в которых будет разыгран 21 комплект наград, займут не менее 12 часов. Первые звуки музыки раздадутся в 10 утра, финиш планируется на 10 вечера.

- В турнире будут принимать участие представители самых разных возрастных категорий, - пояснил Рябов, - Самыми младшими будут детишки от 5 лет, а кульминацией станет выступление взрослых, причем некоторые участники будут иметь самый высокий класс в танцевальном спорте – международный.

Официальная церемония открытия соревнований 3 декабря назначена на 19.00. К этому времени младшие уже закончат выступление. Но время выбрано не случайно: именно после открытия начнется самое «вкусное» - выступления юниоров, молодежи и взрослых.

«Звезд» в турнире будет немало, в том числе и в липецкой команде. Так, на паркет выйдут полуфиналисты юниорского первенства России-2016 Тимофей Дохо и София Маслова, которым теперь придется выступать в более старшей группе – среди молодежи.

Победители первенства России среди танцоров до 21 года Никита Хорошенко и Виктория Косоусова тоже примут участие в соревнованиях, правда, с новыми партнерами: Никита теперь танцует с Александрой Сухининой, а Вика – с Антоном Бессоновым.

Увидим мы и взрослую пару Максима Павлова и Александру Кузнецову из Рязани, четвертьфиналистов чемпионата России.

Никита Рябов выразил надежду, что несмотря на высокую конкуренцию, многие призы все-таки останутся в Липецке. Ведь наш город выставит самую многочисленную команду, в состав которой войдут «сливки» танцевального спорта из всех 13-ти клубов, которые работают в Липецке.

Липчане готовы бороться за награды и в латиноамериканской (самба, румба, пасадобль и т.д.), и в европейской (медленный танец, танго, медленный и быстрый фокстрот) программах. Особенно сложно придется «двоеборцам» - парам, которые разучивают обе программы и будут соревноваться с такими же «многостаночниками».

Под танцевальные соревнования будет отдан главный (игровой) зал дворца спорта «Динамо». Организаторам придется немало потрудиться накануне: необходимо выстроить звук, смонтировать световые установки и настелить специальный паркет. Правда, по словам Рябова, руки у наших умельцев уже набиты: закрыть все пространство паркетом они готовы всего за два часа.



Фото desna32.ru

