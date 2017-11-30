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40 минут назад
Режим ЧС на Бали продлили до 10 декабря
Аэропорт до сих пор закрыт.
Режим чрезвычайной ситуации на острове Бали продлили до 10 декабря. Связано это с тем, что в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла из кратера вулкана Агунг. Официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в четверг сообщил, что выброс пепла за сутки был зафиксирован на высоту около 2 км, в радиусе 10 км от кратера сохраняется опасная зона. На данный момент, по его словам, были эвакуированы около 43 тысяч жителей близлежащих районов.
Как пишут «Известия», до 1 декабря приостановлена работа аэропорта на соседнем острове Ломбок. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
Напомним, что 21 и 25 ноября на курортном острове Бали произошли извержения вулкана Агунг с выбросом пепла на высоту до 4 км. Из-за большого количества выброшенного в воздух вулканического пепла остров не могли покинуть 59 тысяч туристов, среди которых 300 россиян. Более того, власти Бали призвали к эвакуации 100 000 человек.
Как пишут «Известия», до 1 декабря приостановлена работа аэропорта на соседнем острове Ломбок. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
Напомним, что 21 и 25 ноября на курортном острове Бали произошли извержения вулкана Агунг с выбросом пепла на высоту до 4 км. Из-за большого количества выброшенного в воздух вулканического пепла остров не могли покинуть 59 тысяч туристов, среди которых 300 россиян. Более того, власти Бали призвали к эвакуации 100 000 человек.