В России
46 минут назад
Бедность признали проблемой России
Самой кричащей ее назвал Медведев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире назвал бедность кричащей проблемой российской экономики и заявил о необходимости принятия реальных шагов по борьбе с этим явлением.
- Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике, — сказал Медведев.
Как сообщает ТАСС, Медведев подчеркнул, что не может быть просто абстрактных призывов бороться с бедностью. "Это абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. Именно тех, кому нужно помогать", считает он.
- Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике, — сказал Медведев.
Как сообщает ТАСС, Медведев подчеркнул, что не может быть просто абстрактных призывов бороться с бедностью. "Это абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. Именно тех, кому нужно помогать", считает он.