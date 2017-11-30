В России

46 минут назад

Бедность признали проблемой России

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#Дмитрий Медведев #бедность #экономика
Бедность признали проблемой России

Самой кричащей ее назвал Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире назвал бедность кричащей проблемой российской экономики и заявил о необходимости принятия реальных шагов по борьбе с этим явлением.

- Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике, — сказал Медведев.

Как сообщает ТАСС, Медведев подчеркнул, что не может быть просто абстрактных призывов бороться с бедностью. "Это абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. Именно тех, кому нужно помогать", считает он.
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#Дмитрий Медведев #бедность #экономика

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