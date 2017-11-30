В Липецкой области зарегистрированы 23 случая дизентерии

Выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, острым вирусным гепатитом А, энтеровирусной инфекцией, клещевым боррелиозом, туберкулезом, обращаемости с укусами клещами , микроспорией, энтеробиозом.

В Липецкой области в январе – октябре зарегистрировано 231809 случая инфекционных и паразитарных заболеваний.

Выросла заболеваемость 8 болезнями, в том числе острыми кишечными инфекциями, вызванные кампилобактериями, острым вирусным гепатитом А, энтеровирусной инфекцией в 5,6 раза, клещевым боррелиозом, туберкулезом, обращаемости с укусами клещами , микроспорией на 22,7%, энтеробиозом на 9,5%.

Эпидемический подъем ОРВИ и гриппа сопровождался ростом заболеваемости внебольничными пневмониями (по итогам 10 месяцев прирост – 3,4%, 4250 случаев), летальные исходы связаны с поздним обращением, отягощенным анамнезом (не привитые, сопутствующие хронические болезни). В октябре заболеваемость ОРВИ и пневмониями не превышала пороговых уровней, случаи гриппа не регистрировались. Результаты лабораторного мониторинга свидетельствуют об активной циркуляции вирусов парагриппа и аденовирусов, а также возбудителей микоплазменной инфекции.

Снижение заболеваемости зарегистрирована по следующим нозологиям: сальмонеллез, коклюш, ВИЧ-инфекция, ветряная оспа на 27,7%, хронические вирусные гепатиты на 13,9%, обращаемость по поводу покусов животными на 4,8%, педикулез на 11,3%, сифилис на 22,8%, чесотка на 17,4% - всего по 42 нозологиям.

В группе инфекций, управляемых вакцинами, сохраняется эпидемиологическое благополучие, корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, вирусный гепатит В (у привитых) не регистрировались.

В июле-сентябре текущего года наблюдался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, зарегистрировано 390 случаев. Среди заболевших дети составили 97,4%. 88% случаев протекали в форме экзантем полости рта и конечностей, герпангин, 12% – энтеровирусных менингитов. Мероприятия межведомственного характера позволили снизить заболеваемость в третьей декаде сентября.

Выявлено 309 случаев ВИЧ-инфекции (снижение на 4,9%) преимущественно в возрастной группе 30-39, 18-29 лет, но отмечается рост заболеваемости в 1,7 раза группе 40-49 лет, среди лиц старше 50 лет. Наркотический путь инфицирования составил 44,1%, половой – 51,8%.

С августа текущего года наблюдается осложнение ситуация по бешенству животных, за 10 месяцев зарегистрировано 57 случаев заболеваний животных, основным источником являются лисы (39,4%), в процесс вовлекаются домашние животные собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот и др. – 58,8%). За медицинской помощью обратились 3867 человек, пострадавших от животных.

По поводу покусов клещами обратились 5123 человека. Зарегистрировано 36 случаев клещевого боррелиоза. Акарицидные обработки проведены на площади 696 га, на территориях летних оздоровительных учреждений, парков, кладбищ, частных домовладений и др.

Кроме того, зарегистрированы 23 случай дизентерии; 11 случаев острого гепатита С; 8 случаев менингококковой инфекции; 5 случая острого вялого паралича; по 4 случая трихофитии, эхинококкоза; по 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом, острого вирусного гепатита Е, трихинеллеза; по 2 случая острого вирусного гепатита В, орнитоза, гемофильной инфекции, листериоза, дирофиляриоза; по 1 случаю лихорадки Западного Нила, лихорадке Денге, малярии.