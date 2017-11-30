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Водитель грузовика - виновник гибели двух пассажиров автобуса - получил пять лет

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#авария #ДТП
Водитель грузовика - виновник гибели двух пассажиров автобуса - получил пять лет

29 ноября в  Елецком районном суде вынесен приговор по уголовному делу водителя грузовика, ставшего виновником аварии с двумя погибшими.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, авария произошла 1 августа 2016 года на  четвертом километре дороги «Измалково-Лебяжье-Бабарыкино». В результате ДТП пятерым потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, двое - скончались, получив травмы несовместимые с жизнью. 

Материалами  уголовного дела установлено, что водитель грузовика «ЗИЛ» выехал на полосу встречного движения,  где по неосторожности допустил столкновение с автобусом «Форд Транзит», в котором находилось 12 пассажиров.

В ходе следствия действия виновника аварии квалифицированы по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пяти лицам и смерть двух лиц).

Из-за большого количества потерпевших, свидетелей, обширной доказательственной базы судебный процесс продолжался более полугода.

Тем не менее, квалифицированная работа государственного обвинителя позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и назначить подсудимому 5 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Р.королев

10 минут назад
А меня папа отмазал,мне за смерть человека три года условно дали.
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Обратите внимание

36 минут назад
Май лайф май рулез.... уже которая машина в сводках дтп с такой наклейкой
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хитрый

58 минут назад
как мне нравиться 264 ст
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