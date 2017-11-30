Водитель грузовика - виновник гибели двух пассажиров автобуса - получил пять лет

29 ноября в Елецком районном суде вынесен приговор по уголовному делу водителя грузовика, ставшего виновником аварии с двумя погибшими.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, авария произошла 1 августа 2016 года на четвертом километре дороги «Измалково-Лебяжье-Бабарыкино» . В результате ДТП пятерым потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, двое - скончались, получив травмы несовместимые с жизнью.

Материалами уголовного дела установлено, что водитель грузовика «ЗИЛ» выехал на полосу встречного движения, где по неосторожности допустил столкновение с автобусом «Форд Транзит», в котором находилось 12 пассажиров.

В ходе следствия действия виновника аварии квалифицированы по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пяти лицам и смерть двух лиц).

Из-за большого количества потерпевших, свидетелей, обширной доказательственной базы судебный процесс продолжался более полугода.

Тем не менее, квалифицированная работа государственного обвинителя позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и назначить подсудимому 5 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.