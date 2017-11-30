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Америка призвала весь мир разорвать отношения с КНДР

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#США #КНДР
Америка призвала весь мир разорвать отношения с КНДР

Это касается всех сфер сотрудничества с КНДР, включая торговлю.

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей. Она также высказалась за лишение Пхеньяна права голоса в ООН. Ранее подобную позицию озвучила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, - передает РИА-Новости.

Она призвала усилить экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, отозвать всех послов из КНДР и выдворить северокорейских трудовых мигрантов, которые, по словам Науэрт, работают "фактически как рабы", а заработанные ими деньги "используются для ракетной программы".

Она добавила, что это касается всех сфер сотрудничества с КНДР, включая торговлю.

"Необходимо прекратить импорт и экспорт и выслать всех северокорейских рабочих", - сказала постпред.

Кроме того, Хейли отметила, что Вашингтон не стремится к конфликту, однако Пхеньян продолжает акты агрессии, и если война будет развязана, то "северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен".

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии.

Российский постпред в ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совбеза, отметил, что пока не видит перспектив нормализации на Корейском полуострове. Он также выразил сожаление из-за последнего ракетного пуска в КНДР.

При этом российский дипломат призвал все "все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности".

Он указал, что проблему на Корейском полуострове нельзя решить военным путем: надо продолжить "упорную и энергичную" дипломатическую работу для урегулирования ситуации.

В Совфеде считают, что предлагаемые США санкции против КНДР приведут к обратному эффекту — к возрастанию напряженности на Корейской полуострове. По словам сенатора Владимира Джабарова, страна сплотится вокруг своего лидера против внешнего врага.

"Россия не поддержит предлагаемые США санкции, КНДР не воюющая с нами страна", — сказал сенатор.

Он отметил, что политика санкций не приносит положительных результатов. "Надо искать компромиссы, а не загонять КНДР в угол ", — подчеркнул Джабаров. Сенатор отметил, что не согласен с идеей США прекратить поставки нефти в Северную Корею. "Мы что хотим, чтобы у мирных граждан, в этой стране был холод и голод?" — пояснил Джабаров. В нижней палате российского парламента заявили, что Россия не должна поддерживать призыв США разорвать связи с КНДР.

Москва должна руководствоваться своими интересами в этом вопросе, заявил депутат Юрий Швыткин. По его мнению, США должны себя призвать прекратить проводить различного рода учения, которые ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

"Мы не оправдываем действия КНДР по запуску ракеты и обсуждаем этот запуск, но вместе с тем должно быть встречное движение, тогда будет мирное урегулирование", — добавил депутат.
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#США #КНДР

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