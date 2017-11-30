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Крым останется в составе России навсегда!

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#Крым #Россия #Лавров #Украина
Крым останется в составе России навсегда!

Об этом заверил Сергей Лавров.

Крым вошел в состав Российской Федерации на основе демократического волеизъявления жителей полуострова, поэтому вопрос о его принадлежности окончательно закрыт. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Libero.

«Тема закрыта раз и навсегда», — поставил точку глава российского внешнеполитического ведомства, напомнив, что «речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма», сделавших осознанный выбор в пользу процветания и мира.

Лавров также выразил уверенность, что референдум по вопросу вхождения в состав России, состоявшийся в Крыму в 2014 году, был на тот момент единственной формой защиты населения полуострова от разгула на Украине национал-радикальных элементов.

«Очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — цитируют СМИ российского министра иностранных дел.

Референдум о государственной принадлежности Крыма состоялся 16 марта 2014 года. За воссоединение с Российской Федерацией высказались 96% жителей полуострова, принявших участие в голосовании. 18 марта был подписан договор о принятии Севастополя и Крыма в состав России, - напоминает телеканал «Звезда».

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов объяснил завистью призывы украинской стороны «срочно остановить» строительство моста через Керченский пролив.
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#Крым #Россия #Лавров #Украина

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