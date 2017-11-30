сегодня, 12:58
У здания ФСБ найден подозрительный предмет
На улицу Советскую стянуты спасатели, полицейские и пожарные.
В Липецке на улице Советской у входа в здание управления федеральной службы безопасности сегодня нашли подозрительный полиэтиленовый пакет.
Здание оцепили, сотрудников ФСБ эвакуировали. Перекрыт проход по улице рядом с управлением.
Пакет уже осмотрели с помощью служебных собак, теперь его должны исследовать взрывотехники. Полицейскими задержан мужчина средних лет, оставивший пакет - на вид он находится в невменяемом состоянии.
Объяснить, что находится в пакете, и зачем он оставил его у ФСБ, мужчина не смог. Никаких документов у задержанного полицейские не нашли.
не смешно
Феликс Абрамович
капитан корабля
Рептилоид
хочу все знать
пецк
Ыыы
злой обыватель
злой обыватель
Гость