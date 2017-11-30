Происшествия

сегодня, 12:58

У здания ФСБ найден подозрительный предмет

11 1748
#подозрительный предмет
1
У здания ФСБ найден подозрительный предмет

На улицу Советскую стянуты спасатели, полицейские и пожарные.

В Липецке на улице Советской у входа в здание управления федеральной службы безопасности сегодня нашли подозрительный полиэтиленовый пакет. 

Здание оцепили, сотрудников ФСБ эвакуировали. Перекрыт проход по улице рядом с управлением.

Пакет уже осмотрели с помощью служебных собак, теперь его должны исследовать взрывотехники. Полицейскими задержан мужчина средних лет, оставивший пакет - на вид он находится в невменяемом состоянии. 

Объяснить, что находится в пакете, и зачем он оставил его у ФСБ, мужчина не смог. Никаких документов у задержанного полицейские не нашли.

11 1748
#подозрительный предмет
1

Комментарии (11)

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не смешно

9 минут назад
Походу сосульки с крыши падают, вот и натянули ленту:) Зимой во всех дворах так
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Феликс Абрамович

10 минут назад
мне кажется что таким образом менты могут захватить ФСб. Положат например у входа мешок с гавном каким, чекисты убегут из здания, а тем временем менты займут все кабинеты и подвал и никого не пустят больше. И Обама нападет тут же внезапно
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капитан корабля

16 минут назад
а начальник ФСБ тоже убежал из здания, или нет ?
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Рептилоид

27 минут назад
да я Серьоже на Советскую 5 мешочек кокашек передать хотел. ошипся адресом немного.
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хочу все знать

29 минут назад
И что это???
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пецк

34 минуты назад
самое главное , чтобы сотрудники ФСБ не включали мобильное приложение "Мерзкий шум" потому что школьников 5 класса увезли всех на скорой. Иначе Липецк останется без защиты, если все сотрудники лягут в больницу с повышенным давлением и тошнотой с головокруением
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Ыыы

34 минуты назад
Фсб должны были на пакет грудью упасть а они бежали как тараканы из окон и дверей
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злой обыватель

42 минуты назад
А 19 спутников упали в Атлантический океан не из-за этого пакета?
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злой обыватель

43 минуты назад
"сотрудников ФСБ эвакуировали" Ну, вот, на сук нарвались - сказал одноглазый крокодил слепому, выбив веткой дерева свой второй глаз. Ну, здравствуйте, девочки, - сказал слепой крокодил.
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Гость

53 минуты назад
Хоть бы никто из фсбшников не пострадал. (Нет)
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