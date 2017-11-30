Самолет с горящим двигателем «спасали» в аэропорту Липецка

Легенда учений — аварийная посадка транспорта.

На территории липецкого аэропорта прошли учения по тушению пожара и спасению пострадавших при аварийной посадке самолета. Как сообщают в ГУ МЧС по Липецкой области, легенда событий — загорание самолета в воздухе. К «спасению» борта и воздушного транспорта привлекли силы государственной противопожарной службы, ведомственной и добровольной пожарной охраны, а также аварийно-спасательные службы аэропорта, в том числе бригаду медиков.



Условный пожар начался на борту во время захода на посадку. Там разлилось топливо и загорелся левый двигатель, пострадали люди. Из воздуха экипаж сообщил о бедствии. В течение одной минуты спасателей известили о необходимости помощи. Первыми по сигналу о пожаре прибыла служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а затем - пожарно-спасательные подразделения Липецка и Липецкого района. Все силы были брошены на эвакуацию пострадавших и одновременно на тушение разлившегося топлива.



Учения помогли подразделениям спасателей повысить уровень знаний и взаимодействия при ЧС, возникающих в результате аварийной посадки самолета на аэродромах, так как те имеют свою специфику и определенные сложности.



Фото: ГУ МЧС по Липецкой области