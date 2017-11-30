Общество

52 минуты назад

Самолет с горящим двигателем «спасали» в аэропорту Липецка

5 942
#аэропорт #учения #пожар
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Самолет с горящим двигателем «спасали» в аэропорту Липецка

Легенда учений — аварийная посадка транспорта.

На территории липецкого аэропорта прошли учения по тушению пожара и спасению пострадавших при аварийной посадке самолета. Как сообщают в ГУ МЧС по Липецкой области, легенда событий — загорание самолета в воздухе. К «спасению» борта и воздушного транспорта привлекли силы государственной противопожарной службы, ведомственной и добровольной пожарной охраны, а также аварийно-спасательные службы аэропорта, в том числе бригаду медиков.

Условный пожар начался на борту во время захода на посадку. Там разлилось топливо и загорелся левый двигатель,  пострадали люди. Из воздуха экипаж сообщил о бедствии. В течение одной минуты спасателей известили о необходимости помощи. Первыми по сигналу о пожаре прибыла служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а затем - пожарно-спасательные подразделения Липецка и Липецкого района. Все силы были брошены на эвакуацию пострадавших и одновременно на тушение разлившегося топлива.

Учения помогли подразделениям спасателей повысить уровень знаний и взаимодействия при ЧС, возникающих в результате аварийной посадки самолета на аэродромах, так как те имеют свою специфику и определенные сложности.

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области
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#аэропорт #учения #пожар
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Комментарии (5)

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1 минуту назад
хоть бы снег почистили
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Гость

12 минут назад
Из воздуха сообщили?а как это?
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По-моему

29 минут назад
Кавычки нужны на слове "Горящий", а то по смыслу хрень получилась
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МЧС Липецкой области всегда готово к учения

29 минут назад
готовиться к учениям наш конек))))
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Боцман

39 минут назад
Движки та уже, с ЯК-40 - тю-тю.
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