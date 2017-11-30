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В Липецком областном перинатальном центре вручили 1000-е свидетельство о рождении

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#ЗАГС #рождение #Перинатальный центр
В Липецком областном перинатальном центре вручили 1000-е свидетельство о рождении

Юбилейным ребенком стала Кира Соловьева.

В рамках празднования 100-летнего юбилея органов ЗАГС в Липецком областном центре сегодня вручили 1000-е свидетельство о рождении. 23 ноября Даша и Максим Соловьёвы стали счастливыми родителями во второй раз - в их семье, где уже воспитывается 6-летний сын, родилась дочка Кира. 

- Очень удобно получить свидетельство о рождении прямо в роддоме, в Областном перинатальном центре вообще всё замечательно, тем более, что мне ест с чем сравнивать - первенца я рожала не здесь, - рассказала Даша Соловьёва. - С первым ребёнком мужу приходилось ездить получать первый в жизни документ в ЗАГС. 

По словам главного врача Областного перинатального центра Александра Ильина, сегодня каждый третий ребёнок в Липецкой области рождается в Областном перинатальном центре. Каждый четвёртый родившийся здесь выписывается из роддома уже со свидетельством о рождении. 

Первый в жизни документ Кире Соловьёвой, а точнее - её родителям лично вручила начальник управления ЗАГС администрации Липецка Галина Белкина.

Выдавать свидетельства о рождении прямо в роддоме в Липецке начали больше года назад. 16 сентября 2016-го в Липецком областном перинатальном центре состоялось открытие рабочего места по государственной регистрации рождения, и свидетельство о рождении малыша стало возможно получить прямо в роддоме при выписке или даже раньше. Это очень удобно, потому что избавляет мам от дополнительных путешествий, что бывает затруднительно с новорожденным малышом. Если все документы в наличии и родители определились с именем — есть возможность получить свидетельство прямо в перинатальном центре. При этом у мамы есть выбор: есть возможность не регистрировать ребенка непосредственно в перинатальном центре, а сделать это позже. В роддоме также можно стать пользователем портала «Госуслуг». Сотрудники ЗАГС проконсультируют по всем вопросам работы сервиса и помогут составить заявление на очередь в детский сад.

100-летие органов ЗАГС буду праздновать 18 декабря. Традиционно днём рождения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Российской Федерации принято считать 18 декабря 1917 года. В этот день Советом народных комиссаров РСФСР был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

За многолетнюю историю органов ЗАГС, наблюдается постоянный рост показателя рождаемости. Согласно документам, сохранившимся в архивах ЗАГС, в 1941 году было зафиксировано 2039 рождений. А уже к 90-м вырос почти в 2 раза и в 1994 составил – 4207. Затем на положительную статистику наложил отпечаток демографический кризис и в 1999 году рождаемость снизилась до 3627. Начиная с 2000-х и по настоящее время показатель стабильно растёт. За 10 месяцев 2017 года зарегистрировано 5342 рождения.
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#ЗАГС #рождение #Перинатальный центр

Комментарии (2)

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От чистого сердца

5 минут назад
Здоровья малышке и родителям!
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Я

34 минуты назад
Капец, у них настроение праздничное...
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