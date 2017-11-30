В поисках спиртного двое негодяев убили стеклянной вазой 87-летнюю женщину

Одного из них будут судить, второй - скрывается от следствия.

Заместитель прокурора области Юрий Кожемякин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства и разбойного нападения на 87-летнюю жительницу села Братовщина Долгоруковского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в начале декабря 2016 года два жителя района, употребив значительное количество самогона, решили продолжить распитие спиртного. Поскольку денег на его приобретение не было, они решили совершить кражу.

С этой целью они проникли в один из жилых домов, в котором, по их мнению, не было хозяев. Однако преступников обнаружила проснувшаяся хозяйка.

Один из них повалил беспомощную женщину на пол, надавил ногой на горло, лишая возможности позвать на помощь, после чего ударил стеклянной вазой по голове.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.

Оперативно-розыскными мероприятиями личности преступников были установлены: один из них в скором времени был задержан и заключен под стражу, однако второму удалось скрыться, в связи с чем он объявлен в розыск.

В ходе следствия действия обвиняемого квалифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ и п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.