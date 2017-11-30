Общество
43 минуты назад
Липчанин ограбил «треногу»
Грабеж произошел летом.
Усманский районный суд Липецкой области вынес приговор местному жителю, ранее судимому за оскорбление представителя власти. На этот раз мужчина попал на скамью подсудимых за грабеж.
Как указано в приговоре, преступление было совершено вечером 10 июня. Пьяный подсудимый находился на обочине дороги проспекта Революции в селе Октябрьское Усманского района. Там его внимание привлек передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений скоростного режима «Крис-П», именуемый в народе «тренога». Не обращая внимания на оператора «треноги», пьяный злоумышленник забрал в собой аккумулятор от аппарата. Стоимость батареи составила 4 400 рублей. Потерпевшим был признан оператор «треноги».
Подсудимый свою вину признал, указал, что преступление он совершил из-за опьянения. Суд признал мужчину виновным и с учетом неотбытого наказания приговорил к 400 обязательных работ.
Как указано в приговоре, преступление было совершено вечером 10 июня. Пьяный подсудимый находился на обочине дороги проспекта Революции в селе Октябрьское Усманского района. Там его внимание привлек передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений скоростного режима «Крис-П», именуемый в народе «тренога». Не обращая внимания на оператора «треноги», пьяный злоумышленник забрал в собой аккумулятор от аппарата. Стоимость батареи составила 4 400 рублей. Потерпевшим был признан оператор «треноги».
Подсудимый свою вину признал, указал, что преступление он совершил из-за опьянения. Суд признал мужчину виновным и с учетом неотбытого наказания приговорил к 400 обязательных работ.
Сергей 13
Каторжник
Макс Филин