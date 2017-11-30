Общество

43 минуты назад

Липчанин ограбил «треногу»

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#грабеж #тренога
Липчанин ограбил «треногу»

Грабеж произошел летом.

Усманский районный суд Липецкой области вынес приговор местному жителю, ранее судимому за оскорбление представителя власти. На этот раз мужчина попал на скамью подсудимых за грабеж.

Как указано в приговоре, преступление было совершено вечером 10 июня. Пьяный подсудимый находился на обочине дороги проспекта Революции в селе Октябрьское Усманского района. Там его внимание привлек передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений скоростного режима «Крис-П», именуемый в народе «тренога». Не обращая внимания на оператора «треноги», пьяный злоумышленник забрал в собой аккумулятор от аппарата. Стоимость батареи составила 4 400 рублей. Потерпевшим был признан оператор «треноги».

Подсудимый свою вину признал, указал, что преступление он совершил из-за опьянения. Суд признал мужчину виновным и с учетом неотбытого наказания приговорил к 400 обязательных работ.
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#грабеж #тренога

Комментарии (3)

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Сергей 13

29 минут назад
Т.е терпила-тренога?Или охранник сего оборудования?Не суть,это открытое похищение чужого имущества,и за это 400 часов исправительных работ?Там у судьи кукушка не свистит?
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Каторжник

34 минуты назад
400 обязательных работ-это много.
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Макс Филин

37 минут назад
Липчанин года- Человек Года!
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