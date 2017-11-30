Навальный обратился к липчанам

Оппозиционер уверен в том, что ему удастся посетить город.

Алексей Навальный записал видеообращение к липчанам. Запись короткой речи опубликована в социальной сети «Вконтакте».- Привет городу Липецку, липецкому штабу! Мы обязательно приедем, добьемся разрешения на митинг. Я уверен, что Липецк проголосует за нас, за новую нормальную жизнь. Мы обязательно победим на этих выборах, - уверен Алексей Навальный.Кроме этого в сообщении к ролику, липецкий штаб «Команды Навального» указывает, что соратники оппозиционера еженедельно подают уведомление о проведении встречи с политиком в мэрию Липецка и также регулярно получают отказ. Теперь единомышленники Навального готовы организовать встречу со своим лидером на любой частной территории. Рассматриваются варианты клуба, стадиона или даже ангара.Алексей Навальный - российский политик, юрист, основатель Фонда борьбы с коррупцией. Известен публикациями расследований о коррупции в России. Автор одного из самых рейтинговых общественно-политических блогов в «Живом Журнале». Бывший член совета директоров компании «Аэрофлот». Занял второе место на выборах мэра Москвы 2013 года, получив 27,24 % голосов избирателей и уступив Сергею Собянину. C 17 ноября 2013 года возглавляет Центральный Совет политической партии «Партия прогресса». В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые должны состояться в марте 2018 года.С начала 2010-х годов проходит обвиняемым, свидетелем и подследственным по ряду уголовных, административных и арбитражный дел. Наиболее резонансными из них являются «Дело Кировлеса» и «Дело «Ив Роше».