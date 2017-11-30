Политика

58 минут назад

Навальный обратился к липчанам

20 774
#Алексей Навальный #обращение
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Навальный обратился к липчанам

Оппозиционер уверен в том, что ему удастся посетить город.

Алексей Навальный записал видеообращение к липчанам. Запись короткой речи опубликована в социальной сети «Вконтакте».

 - Привет городу Липецку, липецкому штабу! Мы обязательно приедем, добьемся разрешения на митинг. Я уверен, что Липецк проголосует за нас, за новую нормальную жизнь. Мы обязательно победим на этих выборах, - уверен Алексей Навальный.



 Кроме этого в сообщении к ролику, липецкий штаб «Команды Навального» указывает, что соратники оппозиционера еженедельно подают уведомление о проведении встречи с политиком в мэрию Липецка и также регулярно получают отказ. Теперь единомышленники Навального готовы организовать встречу со своим лидером на любой частной территории. Рассматриваются варианты клуба, стадиона или даже ангара.

Алексей Навальный - российский политик, юрист, основатель Фонда борьбы с коррупцией. Известен публикациями расследований о коррупции в России. Автор одного из самых рейтинговых общественно-политических блогов в «Живом Журнале». Бывший член совета директоров компании «Аэрофлот». Занял второе место на выборах мэра Москвы 2013 года, получив 27,24 % голосов избирателей и уступив Сергею Собянину. C 17 ноября 2013 года возглавляет Центральный Совет политической партии «Партия прогресса». В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые должны состояться в марте 2018 года.

С начала 2010-х годов проходит обвиняемым, свидетелем и подследственным по ряду уголовных, административных и арбитражный дел. Наиболее резонансными из них являются «Дело Кировлеса» и «Дело «Ив Роше».
20 774
#Алексей Навальный #обращение
2

Комментарии (20)

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илюшка данилов

2 минуты назад
на каких этот петух выборах собрался побеждать? в курятнике! там его и то софчак обгонит
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Ленин

4 минуты назад
Совершенно очевидно что всю власть давно пора менять,но бесполезно. Хотя!!!
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Ватопатриот

8 минут назад
Старичок путин - на пенсию 8 тысяч рублей, и ни в чем себе не отказывай.
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Роберт Мугабе

18 минут назад
Что бы не писали путинские лизуны типа Пузана-колесо развития невозможно остановить.весь сегодняшний вермахт закончит свою жизнь в Гааге,а если нет,то совершенно случайно они и их родственники сами захотят отдать нажитое непосильным трудом,а потом их закрызет совесть и они начнут типа добровольно вешаться или стреляться.Сами.В 18 году вермахт переизберет царя,но...Жизнь не вечна,даже у пу и его прихвостней.
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трактор

18 минут назад
* Навальный? Не знаю такого.
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?

26 минут назад
А что? Г48 работает на Навального?
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111

29 минут назад
Сиди где сидишь днище американское
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вангую

30 минут назад
липецку по барабану подобные мероприятия. копченая жемчужина выбирает деградацию, нищету и алкоголизм
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Пузан

30 минут назад
Навалить бы этому Навальному
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Я

31 минуту назад
У едриссни воровской очко сжимается при слове навальный
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