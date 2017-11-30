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Управление здравоохранения: состояние здоровья учеников школы №49 не вызывает опасений

4 579
#госпитализация детей
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Управление здравоохранения: состояние здоровья учеников школы №49 не вызывает опасений

Никому из детей даже не потребовалось госпитализации.

Как рассказала GOROD48 главный консультант отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, ученикам школы №49 даже не потребовалось госпитализации. Напомним, накануне на недомогание пожаловались 7 учеников 8 "Г" класса. Дети слушали раздражающий звук из мобильного приложения. 

- В Областной детской больнице все дети были осмотрены, у них взяли анализы и отпустили домой, - отметила Татьяна Мальцева. - Состояние здоровья детей не вызывает никаких опасений, им не потребовалось госпитализации. Да и среди учеников школы №35 только у одного ребёнка была рвота, у остальных - головная боль, головокружение, тошнота.

В региональном управлении здравоохранения также называют основной версией ЧП в школе №49 симуляцию.
4 579
#госпитализация детей
1

Комментарии (4)

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Зачем учились в школе

9 минут назад
Если бы руководители школ,гимназий,управлений и департаментов администрации учились хотя бы в начальной школе,а не буем груши околачивали,как они,то знали бы,что ни один гаджет просто не может сгенерировать ни ультразвук,ни ничего подобного.НО-если голова нужна для того,что бы в неё есть и одевать шапку-то продолжайте все валить на них.А дураков,каких малой оказывается так много!!!Ученье свет,не учёных тьма.Особенно с написанными диссертациями.
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Добрый советчик

10 минут назад
Да надо у всех этих малолетних умников в обязательном порядке для проведения следственных действий отнимать телефоны на месяц или больше. Вот когда до этой школоты и их родителей дойдет, что за эти художества можно остаться на неопределенный срок без любимого гаджета, да ещё в каком виде и с каким содержимым тебе его вернут, .. То даже до самого тупого дойдет, что ну его нафик такие шуточки.
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Родитель

26 минут назад
Думаю, как профилактика очень даже ))
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Думаю

52 минуты назад
Родительский ремень - лучшее воспитательно-оздоровительное средство. Жаль, подзабытое.
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