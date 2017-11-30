Управление здравоохранения: состояние здоровья учеников школы №49 не вызывает опасений

Никому из детей даже не потребовалось госпитализации.

Как рассказала GOROD48 главный консультант отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, ученикам школы №49 даже не потребовалось госпитализации. Напомним, накануне на недомогание пожаловались 7 учеников 8 "Г" класса. Дети слушали раздражающий звук из мобильного приложения.



- В Областной детской больнице все дети были осмотрены, у них взяли анализы и отпустили домой, - отметила Татьяна Мальцева. - Состояние здоровья детей не вызывает никаких опасений, им не потребовалось госпитализации. Да и среди учеников школы №35 только у одного ребёнка была рвота, у остальных - головная боль, головокружение, тошнота.



В региональном управлении здравоохранения также называют основной версией ЧП в школе №49 симуляцию.