Общество

4 минуты назад

Липецкий водитель выжал 160 км/ч из «шестерки»

16
#нарушение ПДД
Липецкий водитель выжал 160 км/ч из «шестерки»

Автомобилист выложил свое нарушение ПДД в Сеть.

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Пользователь видеохостинга Youtube Игорь Шипилов похвалился в Сети мощностью свое автомобиля. Водителю удалось выжать 160 км/ч из своего ВАЗ-2106.

Автор ролика указывает, что запись сделана в Липецке. По кадрам можно понять, что своего железного коня водитель выгуливал вне населенных пунктов. Но, тем не менее, в пределах региона установлен скоростной режим не более 120 км/ч. При этом обстоятельстве автор записи поделился в Сети своим нарушением ПДД.

В виду нецензурного содержания звучащего в авто трека, GOROD48 пришлось отредактировать запись.
16
#нарушение ПДД

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