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Больше 50 домов в районе Быханова сада подключают к новой теплотрассе
30 ноября сотрудники регионального филиала «Квадра» проведут врезку вновь построенного участка магистральной сети по улице Гагарина в действующую теплотрассу, сообщили в пресс-службе компании.
«Новый участок теплосети позволит повысить качество и надежность поставки тепла и горячей воды в многоквартирные дома, расположенные в районе Быханова сада, а также даст возможность подключать новых потребителей», - отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Курило.
В связи с проводимыми работами с 10.00 до 16.00 подача тепла и горячей воды будет ограничена по следующим адресам:
ул. Балмочных д. 1, 3, 5, 7, 9;
ул. Гагарина д. 74, 74а, 74б, 76а, 76, 78, 80;
ул. Балмочных, 50;
ул. Вавилова, 117, 119, 121;
ул. Гагарина, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100; 104, 104а;
ул. Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ул. Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12;
ул. Попова, 1, 2, 3;
ул. Тельмана, 11, 90.
Теплоэнергетики просят жителей города отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Как сообщил председатель ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепёкин, все обслуживающие эти дома управляющие компании извещены о предстоящих работах и после их завершения готовы оперативно обеспечить подачу тепла в МКД в полном объеме.