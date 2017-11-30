Происшествия

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Две маленькие девочки и их мать попали в больницу после аварии

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#авария #ДТП
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Две маленькие девочки и их мать попали в больницу после аварии

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 ноября в Липецке на улице 9 Мая 32-летний водитель автомобиля «Датсун» врезался в стоящий «Рено» под управлением 35-летней женщины, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

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В Добровском районе 25-летняя женщина, управляя «Киа», по предварительным данным выехала на полосу встречного движения и допустила наезд на препятствие. В результате сама женщина и две ее пассажирки – девочки в возрасте 2-х лет и 3-х месяцев с травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1096 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, превышение скорости – 567, неиспользование ремней безопасности – 54 , зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.

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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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гостю

17 минут назад
А что такое "шафе" под каким она была?????
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гость

39 минут назад
она ещё и под шафе была.
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