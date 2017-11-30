сегодня, 08:56
Две маленькие девочки и их мать попали в больницу после аварии
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.
В Добровском районе 25-летняя женщина, управляя «Киа», по предварительным данным выехала на полосу встречного движения и допустила наезд на препятствие. В результате сама женщина и две ее пассажирки – девочки в возрасте 2-х лет и 3-х месяцев с травмами госпитализированы.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1096 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, превышение скорости – 567, неиспользование ремней безопасности – 54 , зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.
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