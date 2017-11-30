Происшествия

сегодня, 08:52

23-летний автослесарь оказался начинающим наркодилером

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#наркотики
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23-летний автослесарь оказался начинающим наркодилером

Мужчину задержали при сбыте 4,5 килограмма марихуаны.

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по г. Липецку предъявлено обвинение трем жителям Лебедянского района в сбыте наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, что в августе 2017 года 23-летний автослесарь из Лебедянского района собрал дикорастущую коноплю, часть которой продал в Липецке на улице Зои Космодемьянской.

В сентябре он вновь продал коноплю, а затем вместе с сообщником пытался сбыть уже 4549 граммов высушенного наркотика, но был задержан полицейскими.

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину и активно содействовали расследованию уголовного дела. Теперь их судьбой займется суд.

677
#наркотики
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