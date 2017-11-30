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Трое липчан осуждены за кибермошенничество

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#мошенничество
Трое липчан осуждены за кибермошенничество

На скамью подсудимых сел и житель Санкт-Петербурга

Трое молодых жителя Липецка и один их подельник из Санкт-Петербурга приговорены Октябрьским судом Барнаула к условным срокам, пишет "Алтайская правда".

Парни занимались хищением денег с банковских карт, используя вредоносные компьютерные программы. Это было квалифицировано как мошенничество.

С мая 2104 года по февраль 2017 года один из парней – житель Липецка, студент института высоких технологий - приобрел программы, предоставляющие  возможность управлять смартфонами  при установке на них этого продукта. «Троянов» он разместил на заранее арендованных интернет-серверах. Также выложил ссылки на скачивание своих программ, маскируя их под легальные сайты для установки приложений.

В дальнейшем, чтобы предотвратить их блокировку антивирусными программами, изменял внутренний код «вредителей». Когда пользователи скачивали нехороший продукт, их смартфоны и банковские счета карт, привязанные к телефонам, оказывались в полном распоряжении «продвинутого» парня и его приятелей. Те двое товарищей, которые жили также в Липецке, помогали студенту осуществлять его преступную деятельность.

Приятеля из Санкт-Петербурга они привлекали как специалиста по легализации денег, полученных преступным путем. В дальнейшем компания, как сказано в приговоре суде, действуя совместно и согласованно, периодически незаконно снимала деньги со счетов разных людей, в том числе жителей Барнаула. Суммы чаще всего были небольшие – от 2 тысяч до 11 тыс. рублей в каждом случае. Всего обобрали 31 человека на общую сумму – 158 тыс. 728 рублей. 

Но какими бы «продвинутыми» ни были парни, об их хитроумных схемах стало известно в правоохранительных органах. В суде парни признали свою вину, полностью погасили ущерб потерпевшим. Ранее они не были судимы, по месту учебы и работы им дали положительные характеристики. С учетом всех этих обстоятельств, суд счел возможным назначить им условные сроки. Как рассказала «Алтайской правде » начальник апелляционного отдела прокуратуры края Ирина Курушина, интересные мошенники приговор не обжаловали, он вступил в законную силу. 


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#мошенничество

Комментарии (1)

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отпетушитель

38 минут назад
вся троица подлежит безоговорочному петушению!! думаете если этим гребням дали условку они не продолжат? пряма завтра же! только осторожней станут
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