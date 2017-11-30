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82-летний пенсионер отдал мошенникам 200 000 рублей

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#мошенничество
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82-летний пенсионер отдал мошенникам 200 000 рублей

Старик отдал деньги для проверки.

29 ноября в Липецке жертвой мошенников стал 82-летний пенсионер.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, двое преступников заявили старику, что необходимо проверить его сбережения для выявления поддельных купюр. Под этим предлогом они получили от мужчины 200 000 рублей и скрылись. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.
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#мошенничество
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