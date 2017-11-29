Общество

26 минут назад

Еще трое нелегальных торговцев лишились своего товара в Липецке

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#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
Еще трое нелегальных торговцев лишились своего товара в Липецке

А две стационарные торговые точки оштрафовали за сосульки.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецкой области сегодня привлекли к ответственности троих нелегальных торговцев, осуществлявших деятельность вне розничных рынков и владельцев двух стационарных торговых объектов за нарушение правил благоустройства.

Как сообщили в ведомстве, торговцы-нелегалы осуществляли свою незаконную деятельность на улицах Меркулова, Юбилейной и проспекте Мира. В отношении их составлены протоколы об административном правонарушении. А товар изъят.

Кроме того, бар на улице Юбилейной и магазин автозапчастей на проспекте Мира привлечены к ответственности за несвоевременную очистку крыш от наледи и сосулек, и прилегающей территории от снега.

Впрочем, судя по количеству сосулек в городе, в том числе и над торговыми объектами, составление протоколов в отношении двух предпринимателей – капля в море.

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#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки

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