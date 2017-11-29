Спорт

38 минут назад

В Липецке прошел первый в истории чемпионат области по смешанному единоборству ОСЕ

104
#Смешанные единоборства
В Липецке прошел первый в истории чемпионат области по смешанному единоборству ОСЕ

Сборная Липецка, составленная из лучших бойцов, заняла первое место в командном зачете.

Первый открытый чемпионат Липецкой области по смешанным единоборствам версии Общества развития смешанные единоборств (ОСЕ) прошел в спорткомплексе "Сокол" и был посвящен 40-летию со дня основания отряда специального назначения «Витязь».

В гости к липчанам приехали и соперники из других городов – Воронежа, Тольятти, Тамбова, Мичуринска. В соревнованиях принимали участие юные бойцы от 10 до 17 лет.

По приглашению организаторов «Общества развития Смешанных Единоборств» («ОСЕ»), Липецкого регионального отделение Всероссийской ассоциации «Братство Краповых Беретов «Витязь» и военно-спортивного клуба «Риф» в турнире выступила команда федерации смешанного боевого единоборства (ММА). В итоге ее представители завоевали 7 «золотых», 6 «серебряных» и 3 «бронзовые» награды.

Победителями соревнований стали: Дмитрий Скубаев, Владимир Панков, Даниил Суханов, Илесидин Тешаев, Евгений Луценко, Александр Соколов, Михаил Полозов. Вторые места заняли: Алексей Кропотов, Роберт Овеян, Роман Сорокин, Даниил Черкасов, Сергей Бутов, Роберт Сафин. На третью ступень пьедестала поднялись Михаил Мизгулин, Павел Иванов, Даниил Аппортов. 

Подготовили ребят Игорь Воротынцев, Андрей Шишкин, Алан Качмазов.

2.JPG

В итоге совместными усилиями сборная Липецка заняла первое место в командном зачете. Вторыми стали бойцы из Тамбовской области, а замкнули «тройку» призеров спортсмены из Воронежской области.

104
#Смешанные единоборства

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

МХК «Липецк» одержал очередную победу, забросив 7 шайб
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
МХК «Липецк» одержал очередную победу, забросив 7 шайб

сегодня, 21:36

Спорт
Рекорд осени: Дмитрий Куликов набрал 150-е очко в НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)
2
Рекорд осени: Дмитрий Куликов набрал 150-е очко в НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

сегодня, 00:34

Спорт
Липчане стали вторыми на домашнем турнире по тхэквондо «Жемчужина Черноземья» (ФОТО)
#Тхэквондо
6
Липчане стали вторыми на домашнем турнире по тхэквондо «Жемчужина Черноземья» (ФОТО)

вчера, 20:59

Спорт
Липецкий каратист пробился на пьедестал почета в Питере (ФОТО)
#Каратэ
2
Липецкий каратист пробился на пьедестал почета в Питере (ФОТО)

вчера, 08:29

Спорт
В ДЮСШ «Металлург» приехал «ревизор» (ФОТО)
#ДЮСШ "Металлург" #футбол #спортивная школа
В ДЮСШ «Металлург» приехал «ревизор» (ФОТО)

вчера, 07:43

Спорт
У липецких хоккейных болельщиков новый герой, и он сразу принес победу над одним из лидеров
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
2
У липецких хоккейных болельщиков новый герой, и он сразу принес победу над одним из лидеров

26.11.2017 19:43

Спорт