В Липецке прошел первый в истории чемпионат области по смешанному единоборству ОСЕ

Сборная Липецка, составленная из лучших бойцов, заняла первое место в командном зачете.

Первый открытый чемпионат Липецкой области по смешанным единоборствам версии Общества развития смешанные единоборств (ОСЕ) прошел в спорткомплексе "Сокол" и был посвящен 40-летию со дня основания отряда специального назначения «Витязь».

В гости к липчанам приехали и соперники из других городов – Воронежа, Тольятти, Тамбова, Мичуринска. В соревнованиях принимали участие юные бойцы от 10 до 17 лет.

По приглашению организаторов «Общества развития Смешанных Единоборств» («ОСЕ»), Липецкого регионального отделение Всероссийской ассоциации «Братство Краповых Беретов «Витязь» и военно-спортивного клуба «Риф» в турнире выступила команда федерации смешанного боевого единоборства (ММА). В итоге ее представители завоевали 7 «золотых», 6 «серебряных» и 3 «бронзовые» награды.

Победителями соревнований стали: Дмитрий Скубаев, Владимир Панков, Даниил Суханов, Илесидин Тешаев, Евгений Луценко, Александр Соколов, Михаил Полозов. Вторые места заняли: Алексей Кропотов, Роберт Овеян, Роман Сорокин, Даниил Черкасов, Сергей Бутов, Роберт Сафин. На третью ступень пьедестала поднялись Михаил Мизгулин, Павел Иванов, Даниил Аппортов.



Подготовили ребят Игорь Воротынцев, Андрей Шишкин, Алан Качмазов.







В итоге совместными усилиями сборная Липецка заняла первое место в командном зачете. Вторыми стали бойцы из Тамбовской области, а замкнули «тройку» призеров спортсмены из Воронежской области.