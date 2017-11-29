МХК «Липецк» одержал очередную победу, забросив 7 шайб

Сегодня в Липецке не устояли "Тверичи".

Липецкие хоккеисты выиграли третий матч из трех в очередной домашней серии. Сегодня в «Звездном» не устояли «Тверичи», счет – 7:4 в пользу нашей команды.

Соперники в турнирной таблице занимали место сразу за нашей командой, но тем не менее МХК «Липецк» сегодня был сильнее во всех компонентах игры.

Первой шайбе липчан предшествовало двухминутное удаление у гостей. Правда, реализовать большинство, несмотря на большое количество моментов, липчане не смогли, зато спустя всего 10 секунд после выхода на лед пятого полевого игрока «Тверичей» Александр Ковальский на 7-й минуте завершил многогодовую комбинацию – 1:0.

Передачи ему сделали Федор Анищенко и Павел Скуматов. А на 13-й минуте уже сам Скуматов удвоил преимущество хозяев площадки. Любопытно, что он сделал это… спустя 15 секунд после того, как новый удаленный у гостей игрок вернулся на площадку со скамейки штрафников – 2:0.

На первый перерыв наша команда уходила уже при комфортном преимуществе, а на 24-й минуте упрочила лидерство: шайбу забросил защитник Дмитрий Мамонов.

После этого липецкие бомбардиры надолго «умолкли», а на 31-й минуте Евгений Собянин сократил отставание «тверичей» - 3:1.

Самым результативным выдался третий период, в течение которого зрители увидели 6 заброшенных шайб. Впрочем, интрига в матче все равно не возродилась – «Липецк» постоянно имел перед приезжей командой преимущество в несколько шайб.

Сначала с интервалом ровно в одну минуту Глеб Ромащенко (43-я минута) и Иван Сузаков (44-я) по сути решили исход игры – 5:1. Затем Ковальский на 47-й минуте оформил «дубль» с передач Скуматова и лучшего бомбардира команды Андрея Мещерякова – 6:1.

На 50-й минуте Иван Таратонькин отличился у «Тверичей», а на 51-й счет голам в МХК «Липецк» открыл очередной новобранец 20-летний форвард Анатолий Прус, который проводил свой первый матч за нашу команду. До этого воспитанник столичного хоккея выступал за «Сахалинских Акул», «Олимпию» из Кирово-Чепецка, «Тайфун» из Владивостока и «Атлантов» из Мытищ. В 89 матчах в МХЛ Прус набрал 28 (9+19) очков, имея показатель полезности «-22».

При счете 7:2 липчане немного расслабились, и позволили соперникам немного сократить итоговый счет: на 55-й минуте шайбу забросил Илья Арсеньев.

Набравшая крейсерский ход в последних матчах команда Сергея Рыбина продолжает занимать 5-е место, но отставание от «СКА-Варягов» из Ленинградской области сократилось до одного очка. «Варяги», которых мы, кс лову, дважды победили в минувший уик-энд, сегодня уступили в Пензе «Дизелисту» - 1:2 в овертайме.

При определенном раскладе «Липецк» сможет подняться в первую «четверку» уже завтра, когда пройдут повторные поединки.



Фото НМХЛ

