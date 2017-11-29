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59 минут назад
Липецкая вечЁрка: новогодние рейсы, недетские игры и коммунальный фонтан
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 29 ноября.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про очередную госпитализацию школьников. Снова причиной указывают мобильное приложение. Но сейчас есть версия, что ученики школы №49 банально симулировали недомогание и воспользовались популярностью темы «отравлений» звуком.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями просьбы ввести в новогоднюю ночь больше автобусных рейсов. « Понятно, что таксисты будут против, но и им вполне хватит клиентов, тем более, что «новогодний тариф» всё окупит».
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про поведение водителей маршруток. «В очередной раз не нарадуюсь липецким маршрутчикам, вроде пытались их отучить курить в салоне и надеть им форму, не знаю насколько помогло, а вот пилотом игры GTA считает себя практически каждый", считает Иван Губин».
Множество мнений собрала заметка о нападении около подъезда. Вчера в 22.00 около дома по №93 по проспекту Победы группа лиц жестоко избила двоих молодых людей. Одного из них госпитализировали без сознания в тяжелом состоянии.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет нового городского фонтана — горячего и прямо посреди проезжей части. Многие успели насладиться зрелищем.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про очередную госпитализацию школьников. Снова причиной указывают мобильное приложение. Но сейчас есть версия, что ученики школы №49 банально симулировали недомогание и воспользовались популярностью темы «отравлений» звуком.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями просьбы ввести в новогоднюю ночь больше автобусных рейсов. « Понятно, что таксисты будут против, но и им вполне хватит клиентов, тем более, что «новогодний тариф» всё окупит».
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про поведение водителей маршруток. «В очередной раз не нарадуюсь липецким маршрутчикам, вроде пытались их отучить курить в салоне и надеть им форму, не знаю насколько помогло, а вот пилотом игры GTA считает себя практически каждый", считает Иван Губин».
Множество мнений собрала заметка о нападении около подъезда. Вчера в 22.00 около дома по №93 по проспекту Победы группа лиц жестоко избила двоих молодых людей. Одного из них госпитализировали без сознания в тяжелом состоянии.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет нового городского фонтана — горячего и прямо посреди проезжей части. Многие успели насладиться зрелищем.
J Daniel Cancino