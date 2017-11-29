В последний день осени в Липецкой области небольшой снег, туман и до +1

30 ноября характер погоды в Липецкой области останется прежним, регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления - местами ожидается небольшой снег.

1-2 декабря под влиянием атмосферных фронтов Атлантического циклона возможны осадки различной интенсивности в виде мокрого снега, дождя и мороси. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 30 ноября 2-4 градуса мороза - около климатической нормы, 1-2 декабря около нуля - это на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 0 до -2.

Самым теплым день 30 ноября в Липецке был в 2012 году, когда температурный максимум достиг +12, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1991 году — 28 градусов мороза.