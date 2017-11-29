Общество

16 минут назад

В Липецкой области появится Совет отцов

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#дети #семья #отец
В Липецкой области появится Совет отцов

Липчане будут делиться опытом успешного отцовства.

В Липецкой области выступают с инициативой по созданию некоммерческой организации «Совет отцов Липецкой области».

Как сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, организация, по мнению ее создателей, призвана объединить всех тех, кто нуждается в практических советах и реальной помощи, а так же тех, кто готов поделиться своим опытом успешного отцовства. Среди задач Совета – поддержка и продвижение идей ответственного отцовства, укрепление институтов традиционной семьи.

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области поддержала инициативу по созданию Совета отцов. Людмила Куракова отметила, что сегодня назрела необходимость возродить взгляд на мужчину, главу семьи как на хозяина, который наравне с матерью несет ответственность за своих детей и зачастую также нуждается в помощи и поддержке, поэтому задача Совета отцов – объединить активных пап, поддержать институт ответственного отцовства.

Ранее Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала развитие региональных советов отцов. В настоящее время такие советы созданы во многих субъектах России, разрабатывается проект создания федеральной организации при детском омбудсмене.  

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#дети #семья #отец

Комментарии (1)

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Калдырь

3 минуты назад
Надо учредить совет калдырей, чтобы наша область постоянно была лидером по пьянке.
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