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25 минут назад
12-летняя школьница забеременела от отца
Возбуждено уголовное дело.
Омские следователи возбудили уголовное дело по факту надругательства над 12-летней девочкой. В преступлении подозревают ее родного отца, сообщает «Российская газета».
В детскую поликлинику обратилась мать с 12-летней дочерью. Девочка жаловалась на головокружение и тошноту. Как сообщает «Ом1», врачи обнаружили у ребенка беременность на большом сроке. О случае сообщили в полицию. Во время беседы с психологами выяснилось, что в мае девочку изнасиловал отец. Рассказывать об этом 37-летний мужчина запретил, а вскоре уехал на заработки. Благодаря объявлению в федеральный розыск, удалось установить, что 37-летний мужчина последние месяцы жил на Урале. Его нашли мертвым.
Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней").
В детскую поликлинику обратилась мать с 12-летней дочерью. Девочка жаловалась на головокружение и тошноту. Как сообщает «Ом1», врачи обнаружили у ребенка беременность на большом сроке. О случае сообщили в полицию. Во время беседы с психологами выяснилось, что в мае девочку изнасиловал отец. Рассказывать об этом 37-летний мужчина запретил, а вскоре уехал на заработки. Благодаря объявлению в федеральный розыск, удалось установить, что 37-летний мужчина последние месяцы жил на Урале. Его нашли мертвым.
Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней").