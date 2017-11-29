В России

25 минут назад

12-летняя школьница забеременела от отца

92
#беременность #совращение
12-летняя школьница забеременела от отца

Возбуждено уголовное дело.

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту надругательства над 12-летней девочкой. В преступлении подозревают ее родного отца, сообщает «Российская газета».

В детскую поликлинику обратилась мать с 12-летней дочерью. Девочка жаловалась на головокружение и тошноту. Как сообщает «Ом1», врачи обнаружили у ребенка беременность на большом сроке. О случае сообщили в полицию. Во время беседы с психологами выяснилось, что в мае девочку изнасиловал отец. Рассказывать об этом 37-летний мужчина запретил, а вскоре уехал на заработки. Благодаря объявлению в федеральный розыск, удалось установить, что 37-летний мужчина последние месяцы жил на Урале. Его нашли мертвым.

Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней").
92
#беременность #совращение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#космос
1
Эксперты раскрыли подробности нештатной ситуации со спутником «Метеор»

28 минут назад

В России
Россияне теряют интерес к телевидению
#досуг #телевидение
Россияне теряют интерес к телевидению

37 минут назад

В России
Теракты в России готовили с помощью мобильных приложений
#теракт #ФСБ #приложение
Теракты в России готовили с помощью мобильных приложений

43 минуты назад

В России
Госдума предлагает увольнять тренеров за допинг спортсменов
#допинг
1
Госдума предлагает увольнять тренеров за допинг спортсменов

48 минут назад

В России
Украина нашла метод остановить стройку века
#мост в Крым #Омелян
Украина нашла метод остановить стройку века

51 минуту назад

В России
Песков назвал провокацией пуск ракеты КНДР
#КНДР #ракета #Песков
Песков назвал провокацией пуск ракеты КНДР

сегодня, 15:26

В России