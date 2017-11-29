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28 минут назад

Эксперты раскрыли подробности нештатной ситуации со спутником «Метеор»

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#космос

Вместо двух включений двигательной установки для повышения высоты полета «разгонник» произвел только одно. 

Сбой в работе разгонного блока «Фрегат» погубил спутник Росгидромета «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов — установить с ним связь не удается, рассказали «Известиям» в госкорпорации Роскосмос.

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая в 8:41 мск с Восточного, вывела разгонный блок «Фрегат» в связке со спутниками на низкую околоземную орбиту. Помимо «Метеора», на «Фрегате» находится российский студенческий микроспутник «Бауманец-2», а также аппараты Канады, Японии, Швеции, США и Германии. 

Вместо двух включений двигательной установки для повышения высоты полета «разгонник» произвел только одно. 

«Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было. Скорее всего, «Фрегат» в связке с «Метеором» и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите.», — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По словам другого собеседника «Известий» в отрасли, из-за аварии может быть отложен планируемый на 22 декабря третий старт с Восточного и запуск с Байконура ракеты «Зенит» с ангольским спутником Angosat-1. В обоих случаях должен использоваться такой же разгонный блок «Фрегат».

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#космос

Комментарии (1)

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Вред

11 минут назад
Разворовали все деньги и теперь лепят на соплях!!!!
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