В России
38 минут назад
Россияне теряют интерес к телевидению
Популярность «голубого экрана» упала в два раза.
Число россиян, проводящих время за просмотром телевизора, уменьшилось вдвое за семь лет. Теперь граждане РФ предпочитают в свободное время выбираться на природу или заниматься любимым хобби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Если еще семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% граждан, то сегодня - 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет). Теперь россияне в свободное время чаще всего занимаются домашним хозяйством, детьми и дачей (60%). В топ-3 ответов также попали варианты "провожу время на природе, гуляю" (34%) и "общаюсь с друзьями дома или в гостях" (30%). Досуг в форме интернет-серфинга предпочитают 20% опрошенных, что в четыре раза больше, чем 12 лет назад. Среди молодых людей от 18 до 24 лет так ответили 44%. Провести время за книгой любят примерно четверть россиян (23%).
На проведение досуга большинство россиян как пять лет назад, так и сегодня не готово тратить больше 20% от своего семейного бюджета: в 2017 г. 43% опрошенных сообщили, что эта статья расходов не превышает 10% бюджета, 16% респондентов тратят от 11% до 20%. При этом каждый пятый (22%) вообще не тратится на развлечения. Особенно популярен этот вариант ответа в возрастных группах - до 34% среди 60-летних и старше.
Если еще семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% граждан, то сегодня - 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет). Теперь россияне в свободное время чаще всего занимаются домашним хозяйством, детьми и дачей (60%). В топ-3 ответов также попали варианты "провожу время на природе, гуляю" (34%) и "общаюсь с друзьями дома или в гостях" (30%). Досуг в форме интернет-серфинга предпочитают 20% опрошенных, что в четыре раза больше, чем 12 лет назад. Среди молодых людей от 18 до 24 лет так ответили 44%. Провести время за книгой любят примерно четверть россиян (23%).
На проведение досуга большинство россиян как пять лет назад, так и сегодня не готово тратить больше 20% от своего семейного бюджета: в 2017 г. 43% опрошенных сообщили, что эта статья расходов не превышает 10% бюджета, 16% респондентов тратят от 11% до 20%. При этом каждый пятый (22%) вообще не тратится на развлечения. Особенно популярен этот вариант ответа в возрастных группах - до 34% среди 60-летних и старше.