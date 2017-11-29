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44 минуты назад

Теракты в России готовили с помощью мобильных приложений

88
#теракт #ФСБ #приложение
Теракты в России готовили с помощью мобильных приложений

Злоумышленники использовали Telegram и Zello.

Боевики, планировавшие теракты в России в этом году, управлялись дистанционно с Ближнего Востока. Об этом в среду заявил директор региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев. По его словам, для этого использовались интернет-приложения Zello и Telegram. Через эти мессенджеры группы, находящиеся в России получали указания от своих надзирателей с Ближнего Востока.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, служба безопасности с начала года в сотрудничестве с ШОС разоблачила более 50 террористических ячеек и 380 функционеров запрещенных организаций.
88
#теракт #ФСБ #приложение

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