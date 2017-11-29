В России
44 минуты назад
Теракты в России готовили с помощью мобильных приложений
Злоумышленники использовали Telegram и Zello.
Боевики, планировавшие теракты в России в этом году, управлялись дистанционно с Ближнего Востока. Об этом в среду заявил директор региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев. По его словам, для этого использовались интернет-приложения Zello и Telegram. Через эти мессенджеры группы, находящиеся в России получали указания от своих надзирателей с Ближнего Востока.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, служба безопасности с начала года в сотрудничестве с ШОС разоблачила более 50 террористических ячеек и 380 функционеров запрещенных организаций.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, служба безопасности с начала года в сотрудничестве с ШОС разоблачила более 50 террористических ячеек и 380 функционеров запрещенных организаций.