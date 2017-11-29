В России

49 минут назад

Госдума предлагает увольнять тренеров за допинг спортсменов

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#допинг
Госдума предлагает увольнять тренеров за допинг спортсменов

Поправки в антидопинговое законодательство планируется распространить не только на тренеров, но также на инструкторов, врачей и другой персонал, взаимодействующий со спортсменом.

Об этом говорится во внесенном на рассмотрение Госдумы законопроекте, второе чтение которого назначено уже на начало декабря, сообщают«Известия».

Внести изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ» предложили депутаты от ЛДПР в сентябре 2017 года. Нововведения поддержали профильный комитет, парламентарии из других фракций и Минспорт.

В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, обслуживавший уличенного в употреблении запрещенных препаратов спортсмена, даже если факт манипуляций с допингом будет установлен даже вне соревновательного периода.

Кроме того, законопроект предусматривает создание системы аттестации тренеров, в том числе сборных команд России. Предусмотрено три ее категории: вторая, первая и высшая. Критерии, по которым будет проводиться аттестация, утвердит Минспорту. 

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#допинг

Комментарии (1)

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Вопрос

6 минут назад
А что Мутко молчит? Или его работа состоит в получении денег!!!
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