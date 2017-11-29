В России
52 минуты назад
Украина нашла метод остановить стройку века
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Возведение моста в Крым может быть остановлено.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 28 ноября во время выступления на Международной конференции по морской безопасности в Киеве заявил, что "незаконное" строительство моста через Керченский пролив необходимо остановить с помощью дополнительных санкций против России и давления на Москву со стороны международного сообщества Об этом пишет«Газета.ру».У Украины есть вариант добиться введения ограничений на физических лиц и компаний, которые имеют отношение к строительству моста.
Омелян связал строительство моста со значительными экономическими потерями для Украины, указав, в частности, на вводимые ограничения по габаритам судов, проходящих по Керченскому проливу. По словам Омеляна, до половины судов, перевозящих зерно из порта Мариуполя, не соответствуют требованиям прохода через арку моста. Это ведет к снижению грузопотока и удорожанию фрахта. Министр сообщил, что таким образом Мариупольский порт потеряет порядка $130 тыс. портовых сборов в год, а порт в Бердянске — $206 тыс.
- Призыв Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна «срочно остановить» строительство Крымского моста считаю некорректным. Призываю «срочно прекратить» осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате государственного суверенитета Украины, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы Украины и массовому обнищанию украинского народа, - высказала свою позицию по вопросу «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.
Омелян связал строительство моста со значительными экономическими потерями для Украины, указав, в частности, на вводимые ограничения по габаритам судов, проходящих по Керченскому проливу. По словам Омеляна, до половины судов, перевозящих зерно из порта Мариуполя, не соответствуют требованиям прохода через арку моста. Это ведет к снижению грузопотока и удорожанию фрахта. Министр сообщил, что таким образом Мариупольский порт потеряет порядка $130 тыс. портовых сборов в год, а порт в Бердянске — $206 тыс.
- Призыв Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна «срочно остановить» строительство Крымского моста считаю некорректным. Призываю «срочно прекратить» осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате государственного суверенитета Украины, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы Украины и массовому обнищанию украинского народа, - высказала свою позицию по вопросу «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.
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