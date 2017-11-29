В мире
57 минут назад
Генерал выпил яд после приговора трибунала
Демарш состоялся прямо в суде.
Член хорватского совета обороны, объединявшего в годы Боснийской войны 1992–1995 годов вооруженные формирования боснийских хорватов, Слободан Праляк выпил предположительно ядовитую жидкость в зале заседаний Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщает РБК.
Узнав, что его приговор был оставлен в силе, 72-летний Пральяк сказал судье: «Я принял яд». Он встал и поднял руку ко рту, откинув голову назад. Как подтвердил его адвокат, в стакане был яд.
Прямо перед этим председательствующий по этому делу судья Кармел Агиус зачитал решение апелляционной палаты, оставившей в силе ранее вынесенный приговор, предусматривавший 20 лет тюремного заключения. Суд принял решение приостановить заседание и вызвать врачей. Трансляция слушаний на веб-сайте МТБЮ приостановлена.
Узнав, что его приговор был оставлен в силе, 72-летний Пральяк сказал судье: «Я принял яд». Он встал и поднял руку ко рту, откинув голову назад. Как подтвердил его адвокат, в стакане был яд.
Прямо перед этим председательствующий по этому делу судья Кармел Агиус зачитал решение апелляционной палаты, оставившей в силе ранее вынесенный приговор, предусматривавший 20 лет тюремного заключения. Суд принял решение приостановить заседание и вызвать врачей. Трансляция слушаний на веб-сайте МТБЮ приостановлена.