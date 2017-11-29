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57 минут назад

Генерал выпил яд после приговора трибунала

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#отравление #трибунал
Генерал выпил яд после приговора трибунала

Демарш состоялся прямо в суде.

Член хорватского совета обороны, объединявшего в годы Боснийской войны 1992–1995 годов вооруженные формирования боснийских хорватов, Слободан Праляк выпил предположительно ядовитую жидкость в зале заседаний Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщает РБК.

Узнав, что его приговор был оставлен в силе, 72-летний Пральяк сказал судье: «Я принял яд». Он встал и поднял руку ко рту, откинув голову назад. Как подтвердил его адвокат, в стакане был яд.

Прямо перед этим председательствующий по этому делу судья Кармел Агиус зачитал решение апелляционной палаты, оставившей в силе ранее вынесенный приговор, предусматривавший 20 лет тюремного заключения. Суд принял решение приостановить заседание и вызвать врачей. Трансляция слушаний на веб-сайте МТБЮ приостановлена.
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#отравление #трибунал

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