В единственной муниципальной бане Липецка бассейн наполнился коричневой водой

Директор муниципального унитарного предприятия банно-прачечного хозяйства винит в ЧП городских энергетиков.

Сегодня в редакцию GOROD48 позвонили прямо из... городской бани!



- Алло, я звоню из отделения высшего разряда. У меня жалоба на работу бани.



Мужчина, судя по голосу, был трезв.



Представившись Вадимом, клиент бани рассказал о том, что был неприятно поражен цветом воды в бассейне. Она - коричневая, а не прозрачная.



- За что я заплатил 400 рублей? Хотел поплавать - а в бассейне муть какая-то, а не чистая водичка. Я хожу в городскую баню на Неделина вот уже 35 лет, и такое безобразие вижу впервые! Что ж, от безысходности буду плескаться в такой воде, какая есть.



Правда, Вадим говорит, что администрация бани была готова вернуть ему 400 рублей, но он решил не прерывать сеанс.



- Почему у вас в бассейне грязная вода? - спросил GOROD48 у руководителя МУП "Банно-прачечного хозяйства" Людмилой Петровской.



- А вы задайте этот вопрос ЛГЭКу! Они нам постоянно отключают то свет, то воду. Уже объявлено, что завтра у нас опять отключат воду. Завтра отключат, а коричневая вода из кранов потекла уже сегодня. Зато за пар с нас дерут по полмиллиона в месяц! При таком качестве подачи ресурсов мы никогла не выйдем из убытков! - возмутилась директор бани.

фото: twitter.com