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21 минуту назад
Песков назвал провокацией пуск ракеты КНДР
Провокация с пуском ракеты Пхеньяном отодвигает начало урегулирования кризиса вокруг КНДР, - считают в Кремле.
В Кремле назвали провокацией очередной пуск северокорейской ракеты, которая отодвигает начало урегулирования кризиса вокруг КНДР, - передает "Интерфакс".
"Очередной запуск ракеты - это провокационное действие, которое провоцирует дальнейший рост напряженности и которое отодвигает нас от момента начала урегулирования кризисной ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил при этом: "Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию".
29 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Эксперты американского Союза обеспокоенных ученых считают соответствующим действительности заявление Пхеньяна о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осуществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США.
"Очередной запуск ракеты - это провокационное действие, которое провоцирует дальнейший рост напряженности и которое отодвигает нас от момента начала урегулирования кризисной ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил при этом: "Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию".
29 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Эксперты американского Союза обеспокоенных ученых считают соответствующим действительности заявление Пхеньяна о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осуществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США.