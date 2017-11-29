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21 минуту назад

Песков назвал провокацией пуск ракеты КНДР

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#КНДР #ракета #Песков
Песков назвал провокацией пуск ракеты КНДР

Провокация с пуском ракеты Пхеньяном отодвигает начало урегулирования кризиса вокруг КНДР, - считают в Кремле.

В Кремле назвали провокацией очередной пуск северокорейской ракеты, которая отодвигает начало урегулирования кризиса вокруг КНДР, - передает "Интерфакс".

"Очередной запуск ракеты - это провокационное действие, которое провоцирует дальнейший рост напряженности и которое отодвигает нас от момента начала урегулирования кризисной ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил при этом: "Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию".

29 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Эксперты американского Союза обеспокоенных ученых считают соответствующим действительности заявление Пхеньяна о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осуществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США.
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#КНДР #ракета #Песков

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