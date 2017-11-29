Состояние госпитализированных учеников школы №49 стабилизировано

Состояние семерых восьмиклассников школы №49, госпитализированных сегодня после использования мобильного приложения с генерацией ультразвука, стабилизировалось.

В ближайшие несколько часов они останутся под наблюдением медиков. После проведения всестороннего обследования школьников отпустят домой, об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Как сообщили в департаменте образования, дети пожаловались на тошноту и головную боль. Прибывшие на место специалисты скорой помощи диагностировали повышение артериального давления. Причины ухудшения самочувствия выясняют специалисты территориального управления Роспотребнадзора и других профильных служб, которые в настоящий момент работают в образовательном учреждении.

В минувшую пятницу с похожими симптомами были госпитализированы 28 учащихся липецкой школы №35 (Сселки). На сегодняшний день все они выписаны из медицинского учреждения. В обстоятельствах происшествия разбираются представители силовых ведомств, медики, а также экстренно созданная комиссия городского департамента образования.