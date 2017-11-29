Происшествия

30 минут назад

Состояние госпитализированных учеников школы №49 стабилизировано

1 952
#госпитализация детей
Состояние госпитализированных учеников школы №49 стабилизировано

Состояние семерых восьмиклассников школы №49, госпитализированных сегодня после использования мобильного приложения с генерацией ультразвука, стабилизировалось. 

В ближайшие несколько часов они останутся под наблюдением медиков. После проведения всестороннего обследования школьников отпустят домой, об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Как сообщили в департаменте образования, дети пожаловались на тошноту и головную боль. Прибывшие на место специалисты скорой помощи диагностировали повышение артериального давления. Причины ухудшения самочувствия выясняют специалисты территориального управления Роспотребнадзора и других профильных служб, которые в настоящий момент работают в образовательном учреждении.

В минувшую пятницу с похожими симптомами были госпитализированы 28 учащихся липецкой школы №35 (Сселки). На сегодняшний день все они выписаны из медицинского учреждения. В обстоятельствах происшествия разбираются представители силовых ведомств, медики, а также экстренно созданная комиссия городского департамента образования.

1 952
#госпитализация детей

Комментарии (2)

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Роман

17 секунд назад
Да зараза в действии,и победить этих предприимчивых граждан видимо уже не в силах силовые структуры,какие предложения Господа???
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ххх5

5 минут назад
Не знаю какой ультразвук,но ходят разговоры,что дети ели конфеты с наркотическим веществом!!!!Это больше похоже на правду!!!!Травят наших детей и все прикрыто!!!!
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