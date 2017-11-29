Происшествия

31 минуту назад

Старые дома расселили, но с водопроводом разобраться не успели

2 407
#прорыв трубы
Старые дома расселили, но с водопроводом разобраться не успели

В результате прорвало трубу

Как cообщили сегодня GOROD48 жители поселка Силикатный, по ул. Астраханская стоят 3 полностью расселенных дома, в одном из них, из-за того что некие люди все, что можно и нельзя распиливают и выносят, произошла авария на водопроводе. На протяжении 4 дней в первом подъезде по ул.Астраханская, д.4 из трубы в подвале стала литься холодная вода, практически беспрерывно.

«Никаких мер по устранению утечки не принимается. несколько заявок в адрес управляющей компании "МУП "АДС ГХ" г. Липецка было направлено, чтобы перекрыли воду, ответ один: "заявка принята, направлена в "ЛГЭК"  для устранения утечки. Утечка до сих пор не устранена», сообщили жители в письме и задали вопрос – кто будет платить за эту воду, и когда ее перекроют.

После обращения в ЛГЭК редакции GOROD48, последовал официальный ответ: Мероприятия по отключению дома №4 по ул. Астраханская от холодного водоснабжения были проведены после соответствующего обращения департамента ЖХК администрации г. Липецка в АО «ЛГЭК».

Отмеченная утечка, расположена по всей видимости на коммуникациях, которые отсутствуют на существующих схемах - это отмечается в старых районах Липецка.

В течение недели будут планово организованы восстановительные работы, в том числе и по отключению трубопровода с утечкой от действующей системы водоснабжения. Перед началом работ сотрудники Комплекса водотеплоснабжения оповестят о возможных отключениях жителей Силикатного района и объекты социального назначения.

На стоимость услуг за поставку холодной воды и водоотведения населению это не повлияет»

 

2 407
#прорыв трубы

Комментарии (2)

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fed

18 минут назад
житель , сказали же - в городе заливают катки! вот вам и заливают на силикатном. катайтесь, радуйтесь. денег за воду все равно не возьмут.
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житель

22 минуты назад
в течении недели? то есть пусть течет? она же ничья. Как же так везде кричат что все чье то. За все плати а тут такая халява. врут значит есть все таки коммунизм. А вообще счет Путину пусть платит раз протерял управление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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