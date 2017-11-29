Общество

44 минуты назад

Авиатопливо в Липецке подорожало сильнее всего в России

2 306
#керосин
Авиатопливо в Липецке подорожало сильнее всего в России

Рост цен составил 31%.

Эксперты Росавиации представили данные динамики стоимости авиационного керосина в воздушных гаванях России в ноябре 2017 года.

Заметнее всего авиатопливо подорожало в аэропорту «Липецк» - на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль. Для сравнения, керосин в аэропорту «Шереметьево» стоит в ноябре 40 750 рублей. В Белгороде авиатопливо подорожало примерно на 15%, в Воронеже — на 27%, в Курске — на 13%, Тамбове — на 6%.

Эксперты считают, что подобная динамика может привести рынок авиационного топлива к историческим максимумам, что в итоге рискует сказаться на конечной стоимости перелетов для пассажиров. Об этом пишут «Ведомости».
2 306
#керосин

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бредовый заголовок

10 минут назад
"Авиатопливо в Липецке подорожало сильнее всего в России" получается Липецк это пуп земли, а Россия провинциальный городишко. Сначала читайте, что печатаете и уж потом публикуйте.
ответить

Липчанин

35 минут назад
Ну кто бы сомневался....
ответить

Еще в рубрике

Стихийный рынок превратится в разворотное кольцо и парковку

7 минут назад

Общество
Сотрудник Росгвардии, которого обвиняют в избиении граждан: «Они напали на меня первыми» (ФОТО)
#Полиция #Росгвардия #Максим Курбанов
1
Сотрудник Росгвардии, которого обвиняют в избиении граждан: «Они напали на меня первыми» (ФОТО)

15 минут назад

Общество
Дети из школы №49 жаловались на головокружение и звон в ушах
#госпитализация школьников
10
Дети из школы №49 жаловались на головокружение и звон в ушах

57 минут назад

Общество
Информация о пропавших людях будет публиковаться на сайтах органов власти Липецкой области
#пропавшие без вести
1
Информация о пропавших людях будет публиковаться на сайтах органов власти Липецкой области

сегодня, 14:14

Общество
Липецких коммунальщиков оштрафовали за экстренное устранение аварии
#авария #штраф
2
Липецких коммунальщиков оштрафовали за экстренное устранение аварии

сегодня, 13:59

Общество
Одаренных липецких школьников отвели в суд
#суд
4
Одаренных липецких школьников отвели в суд

сегодня, 13:04

Общество