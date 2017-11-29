Общество
44 минуты назад
Авиатопливо в Липецке подорожало сильнее всего в России
Рост цен составил 31%.
Эксперты Росавиации представили данные динамики стоимости авиационного керосина в воздушных гаванях России в ноябре 2017 года.
Заметнее всего авиатопливо подорожало в аэропорту «Липецк» - на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль. Для сравнения, керосин в аэропорту «Шереметьево» стоит в ноябре 40 750 рублей. В Белгороде авиатопливо подорожало примерно на 15%, в Воронеже — на 27%, в Курске — на 13%, Тамбове — на 6%.
Эксперты считают, что подобная динамика может привести рынок авиационного топлива к историческим максимумам, что в итоге рискует сказаться на конечной стоимости перелетов для пассажиров. Об этом пишут «Ведомости».
Заметнее всего авиатопливо подорожало в аэропорту «Липецк» - на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль. Для сравнения, керосин в аэропорту «Шереметьево» стоит в ноябре 40 750 рублей. В Белгороде авиатопливо подорожало примерно на 15%, в Воронеже — на 27%, в Курске — на 13%, Тамбове — на 6%.
Эксперты считают, что подобная динамика может привести рынок авиационного топлива к историческим максимумам, что в итоге рискует сказаться на конечной стоимости перелетов для пассажиров. Об этом пишут «Ведомости».
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Липчанин