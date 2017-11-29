Прокуратура назначила проверку по ЧП в школе №49

Прокуратура области совместно с прокуратурой Советского района Липецка проводит проверку по факту госпитализации учащихся школы №49, якобы вновь связанной с воздействием некоего мобильного приложения.

В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего как в школе № 49 , так и в школе № 35, проверка в отношении которой была начата на минувшей неделе.

Информация о результатах проверки будет своевременно размещена на сайте прокуратуры области.

