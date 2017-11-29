Происшествия

46 минут назад

Прокуратура назначила проверку по ЧП в школе №49

771
#госпитализация детей
Прокуратура назначила проверку по ЧП в школе №49

Прокуратура области совместно с прокуратурой Советского района Липецка проводит проверку по факту госпитализации учащихся  школы №49,  якобы вновь связанной с воздействием некоего мобильного приложения.

В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего как в школе № 49, так и в школе № 35, проверка в отношении которой была начата на минувшей неделе.    

Информация о результатах проверки будет своевременно размещена на сайте прокуратуры области.

771
#госпитализация детей

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