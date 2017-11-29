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Трансформаторная сталь НЛМК для самого мощного в мире атомного ледокола
Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, поставила одному из крупнейших российских производителей электрических машин - концерну «Русэлпром» - трансформаторный прокат, из которого изготовили энергооборудование для самого мощного в мире атомного ледокола «Урал».
«Русэлпром» совместно с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» поставляет комплекты электрических машин для строительства российских ледоколов, которые ранее комплектовались преимущественно зарубежным электрооборудованием.
«Группу НЛМК и концерн «Русэлпромом» связывает более чем 20-летний опыт взаимовыгодного сотрудничества. Электротехническую сталь НЛМК наши партнеры применяют в производстве оборудования для атомных электростанций, гидроэнергетики и судостроения. Высокое качество трансформаторного проката гарантирует всем нашим клиентам дополнительные конкурентные преимущества на рынке высокотехнологичной продукции», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.
Группа НЛМК выпускает трансформаторную сталь на Липецкой производственной площадке и екатеринбургском заводе ВИЗ-Сталь. Доля компании на мировом рынке трансформаторной стали составляет около 10%.
Атомный ледокол «Урал» – третье из трех судов проекта 22220, которые обеспечат России круглогодичную навигацию в арктических морях. Его заложили на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге и достроят к 2022 году. Головное судно серии - «Арктика» - спустили на воду в 2016 году, в сентябре 2017 года состоялся спуск ледокола «Сибирь». Особенность данных атомоходов в том, что они способны как проламывать толстые океанские льды, так и работать в руслах рек, тем самым замещая собой сразу два типа судов. После ввода в строй они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.