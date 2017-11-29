Трансформаторная сталь НЛМК для самого мощного в мире атомного ледокола



Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, поставила одному из крупнейших российских производителей электрических машин - концерну «Русэлпром» - трансформаторный прокат, из которого изготовили энергооборудование для самого мощного в мире атомного ледокола «Урал».



Металл для статоров двух главных генераторов переменного тока по 36 МВт для ледокола «Урал» выпустили на Липецкой производственной площадке Группы НЛМК. Вся партия объемом более 90 тонн уже отправлена заказчику. Ранее НЛМК поставил концерну прокат трансформаторной стали, из которого изготовили комплект аналогичного оборудования для атомохода «Сибирь», сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.



«Русэлпром» совместно с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» поставляет комплекты электрических машин для строительства российских ледоколов, которые ранее комплектовались преимущественно зарубежным электрооборудованием.



«Группу НЛМК и концерн «Русэлпромом» связывает более чем 20-летний опыт взаимовыгодного сотрудничества. Электротехническую сталь НЛМК наши партнеры применяют в производстве оборудования для атомных электростанций, гидроэнергетики и судостроения. Высокое качество трансформаторного проката гарантирует всем нашим клиентам дополнительные конкурентные преимущества на рынке высокотехнологичной продукции», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.



Группа НЛМК выпускает трансформаторную сталь на Липецкой производственной площадке и екатеринбургском заводе ВИЗ-Сталь. Доля компании на мировом рынке трансформаторной стали составляет около 10%.



Атомный ледокол «Урал» – третье из трех судов проекта 22220, которые обеспечат России круглогодичную навигацию в арктических морях. Его заложили на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге и достроят к 2022 году. Головное судно серии - «Арктика» - спустили на воду в 2016 году, в сентябре 2017 года состоялся спуск ледокола «Сибирь». Особенность данных атомоходов в том, что они способны как проламывать толстые океанские льды, так и работать в руслах рек, тем самым замещая собой сразу два типа судов. После ввода в строй они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.