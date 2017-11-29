Группа НЛМК признана самой информационно открытой компанией 2017 года

Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, стала победителем ежегодного конкурса информационной открытости среди компаний российского фондового рынка.

Премия "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" была учреждена в 2003 году агентствами "Интерфакс" и AK&M для компаний, которые добились наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов.



В пресс-релизе агентства «Интерфакс» говорится, что премию «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации» Группа НЛМК получила за информационную прозрачность, высокое качество раскрытия информации, в том числе о ходе реализации стратегии, организацию доступа к данным на официальном сайте, готовность компании к диалогу и тот факт, что она публикует не только сообщения о существенных событиях, но и подробные пресс-релизы.



«Мы признательны за высокую оценку усилий НЛМК в области раскрытия информации. Группа следует лучшим мировым практикам информирования не только инвесторов, но и работников предприятий, а также широкой общественности. Открытость формирует атмосферу предсказуемости, взаимопонимания и доверия - это нематериальные активы, которые напрямую влияют на операционную эффективность и, в итоге, на акционерную стоимость», - отметил президент Группы НЛМК Олег Багрин.



"Отчетность, корпоративный сайт и пресс-релизы НЛМК наглядно говорят о том, что компания стремится соответствовать лучшим международным практикам раскрытия информации и корпоративной отчетности. Все вместе это свидетельствует, по нашему мнению, об осознанном и проактивном подходе компании к вопросам информационной прозрачности", - приводится в пресс-релизе агентства «Интерфакс» комментарий исполнительного директора Группы "Интерфакс", председателя жюри конкурса Владимира Герасимова.



В 2017 году в состав жюри конкурса вошли представители информационных агентств «Интерфакс» и AK&М, Банка России, Московской биржи, Ассоциации независимых директоров и российской IR-ассоциации "АРФИ".