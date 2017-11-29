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Информация о пропавших людях будет публиковаться на сайтах органов власти Липецкой области

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#пропавшие без вести
Информация о пропавших людях будет публиковаться на сайтах органов власти Липецкой области

Соответствующий законопроект разработали в Липецком областном Совете депутатов. Необходимые поправки вносятся в закон «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой области». На этой неделе их рассмотрела и одобрила комиссия регионального парламента.


Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов, законопроект подготовлен по результатам выездного заседания правового комитета облсовета, на котором были рассмотрены актуальные вопросы профилактики самовольного ухода несовершеннолетних и их поиска.

Анализ федерального законодательства и законодательства других регионов показал необходимость дополнительного правового регулирования в нашей области такого момента, как размещение информации о лицах, пропавших без вести. Согласно представленному документу такие обязательства накладываются на администрацию области или уполномоченный ею орган исполнительной власти.

- На сайте администрации и в средствах массовой информации должна быть опубликована информация о гражданах, которые пропали, месте их предполагаемого поиска, контактная информация координаторов мероприятия и другая информация, необходимая для эффективного поиска людей, - отметила начальник правового управления Липецкого областного Совета депутатов Людмила Салахетдинова.

По решению комиссии законопроект вынесен на рассмотрение профильного комитета облсовета.
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#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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Егор Ганненко

56 минут назад
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