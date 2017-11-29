Общество

17 минут назад

Липецких коммунальщиков оштрафовали за экстренное устранение аварии

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#авария #штраф
Липецких коммунальщиков оштрафовали за экстренное устранение аварии

Постановление удалось отменить в суде.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление АО «Липецкая городская энергетическая компания», в котором организация просила признать незаконным и отменить постановление управление лесного хозяйства о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа в 200 000 рублей.

Как указано в решении суда, первопричиной для разбирательства стала коммунальная авария. Она произошла на канализационных сетях АО «ЛГЭК» 12 апреля 2016 года в зоне Балашовского лесничества. Для устранения аварии организация экстренно провела ремонтные работы для того, чтобы предотвратить причинение вреда жизни и здоровью населения поселков Матырский и Казинка, а также — окружающей среде. В мае управление лесного хозяйства Липецкой области вынесло постановление о привлечении энергетической компании к ответственности за самовольное занятие и использование лесного участка с целью ликвидации аварийной ситуации на канализационном коллекторе. В управлении посчитали, что «ЛГЭК» заранее должен был оформить договор на участок. В итоге, коммунальщиков решили наказать штрафом в 200 000 рублей. В «ЛГЭК» посчитали, что управление незаконно вынесло постановление и нарушило права компании.

Суд оценил все обстоятельства и вынес решение в пользу коммунальщиков. Постановление управления признано незаконным и отменено.
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#авария #штраф

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