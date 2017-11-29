Запущенные с космодрома Восточный 19 спутников рухнули в океан

Все 19 спутников, запущенных на орбиту с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б», упали в океан. Информацию об этом распространил источник в ракетно-космической отрасли.





Предполагается, что скорее всего падение произошло в Атлантическом океане.



«Учитывая причины, приведшие к невыведению аппаратов на расчетную орбиту, вся космическая головная часть уже упала в океан. Скорее всего, в Атлантический», — сообщил источник.



Накануне прошел второй в истории запуск с Восточного. Спустя почти три часа после запуска стало известно, что специалисты, контролирующие выведение на орбиту спутника, так и не получили телеметрию космического аппарата. 19 спутников не вышли на целевую орбиту. В Роскосмосе подтвердили отсутствие связи со спутником «Метеор-М».



Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную высоту. Однако во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт. Специалисты анализируют информацию.



Ранее источник в космической отрасли предположил, что на "Фрегате" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением могла возникнуть нештатная ситуация. В таком случае головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.



"Метеор-М" №2-1 — третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.



В виде попутной нагрузки на орбиту были также отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).



В Кремле ожидают детальной информации о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный, пока не стоит спешить с выводами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и 18 малыми космическими аппаратами стартовала утром 28 ноября с космодрома Восточный. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.



Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт:



"С разгонным блоком "Фрегат" аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. "Фрегат" — это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo — те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что "Фрегат", похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель. Скорее всего, эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся — об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось ли что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение "Фрегата". Поэтому надо подождать подробностей", — сказал Натан Эйсмонт.

















Запущенные на орбиту с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» девятнадцать спутников упали в океан, - передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.Предполагается, что скорее всего падение произошло в Атлантическом океане.«Учитывая причины, приведшие к невыведению аппаратов на расчетную орбиту, вся космическая головная часть уже упала в океан. Скорее всего, в Атлантический», — сообщил источник.Накануне прошел второй в истории запуск с Восточного. Спустя почти три часа после запуска стало известно, что специалисты, контролирующие выведение на орбиту спутника, так и не получили телеметрию космического аппарата. 19 спутников не вышли на целевую орбиту. В Роскосмосе подтвердили отсутствие связи со спутником «Метеор-М».Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную высоту. Однако во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт. Специалисты анализируют информацию.Ранее источник в космической отрасли предположил, что на "Фрегате" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением могла возникнуть нештатная ситуация. В таком случае головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды."Метеор-М" №2-1 — третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.В виде попутной нагрузки на орбиту были также отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).В Кремле ожидают детальной информации о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный, пока не стоит спешить с выводами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и 18 малыми космическими аппаратами стартовала утром 28 ноября с космодрома Восточный. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт:"С разгонным блоком "Фрегат" аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. "Фрегат" — это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo — те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что "Фрегат", похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель. Скорее всего, эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся — об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось ли что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение "Фрегата". Поэтому надо подождать подробностей", — сказал Натан Эйсмонт.