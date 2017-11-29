Общество

сегодня, 13:04

Одаренных липецких школьников отвели в суд

4 604
#суд
Одаренных липецких школьников отвели в суд

Экскурсию для них провел лично председатель Липецкого областного суда Иван Марков.

Липецкий областной суд посетили ученики ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия».

Как сообщили в пресс-служюе облсуда, экскурсию провел председатель Липецкого областного суда Иван Марков. Во время экскурсии ребята увидели залы заседаний, конвойное помещение, посетили кабинеты судей и помощников судей, музей областного суда.

Кроме того, школьники узнали много интересного о судебной системе, выдающихся представителях судебной системы Липецкой области, конкурсах профессионального мастерства, особенностях судебного процесса с участием присяжных заседателей. Подросткам было предложено самим представить себя в роли судьи и решить  задачи по юридической тематике, с чем они успешно справились. Также ребята задали множество вопросов, на которые подробные ответы дал главный судья региона Иван Марков.

Фото oblsud.lpk.sudrf.ru


4 604
#суд

Комментарии (4)

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Григорьев

26 минут назад
Ещё их надо было посадить в автозак. Чтобы знали, чем закончится их одарённость.
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логика

52 минуты назад
малчик и девочька
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"липецких школников"

56 минут назад
Борзописец пиши исчо
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***

сегодня, 13:13
Запомни,школник!ТарелЬка пишется бэз мягкого знака,а Кон с мягким!))))
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